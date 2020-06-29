Genelgeye rağmen asker uğurlama taşkınlığı

Corona virüs nedeniyle ara verilen celp döneminin gelmesiyle İstanbul'da yine bilindik asker uğurlama görüntüleri gerçekleşti. Toplanan kalabalık gruplar, trafiği durdurdu, havaya ateş açtı. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat eden ise yoktu.

Abone ol Paylaş







İHA 29.06.2020 - 11:12

İçişleri Bakanlığı tarafından “asker uğurlaması” yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verilmesine rağmen İstanbul yine asker uğurlama taşkınlıklarına sahne oldu.





Sarıyer, Arnavutköy, Esenler, Ümraniye, Esenyurt, ve Sultangazi'deki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti.

Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı. Onlarca aracın içinde havai fişek fırlatan da oldu.

Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı.

Araçlarla tünelleri trafiğe kapatan magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken içlerinden biri de tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi.

Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaya ateş açan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Paylaş





