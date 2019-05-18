Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığınca "Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularında derlenen özel fotoğraflar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paylaşıldı
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Atatürk'ün Gazi Ankara Kız Lisesi öğrencileri ile çekilen hatıra fotoğrafı
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Atatürk hipodromda yaveri ile ata binerken
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Atatürk kürek çekerken
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Atatürk'ün Karşıyaka Spor Kulubü'nü ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı
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Atatürk'ün 1938'deki tören sırasında çekilen fotoğrafı
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Samsun Erkek Lisesi'nde ders izlerken
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Samsun Erkek Lisesi'nde ders izlerken
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Edirne Öğretmen Okulu'nda öğrencilerle
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İzmir Kız Lisesi ziyaretinin ardından okuldan çıkarken
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Atatürk Lisesi'nde derste çekilen fotoğrafı
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Atatürk'ün Akhisar'da askeri manevra izlerken çekilen fotoğrafı
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Atatürk Dolmabahçe'de
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Atatürk poligonda atış yaparken
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Atatürk Ankara'da Çiftlik yakınlarında at üzerinde
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Atatürk'ün izcilerle buluşması sırasında çekilen fotoğraf