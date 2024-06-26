Genelkurmay Başkanı F-4 kokpitinde

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 111'inci Filo Komutanlığı'nda uçuşa yönelik brifing almış, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirmiş ve 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur" denildi.