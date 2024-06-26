Genelkurmay Başkanı F-4 kokpitinde
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak Eskişehir'de konuşlu 111. Filo komutanlığını ziyaret etti. Orgeneral Gürak ziyaretinin ardından filoya bağlı bir F-4 Savaş uçağı ile uçtu.
Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 111'inci Filo Komutanlığı'nda uçuşa yönelik brifing almış, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirmiş ve 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur" denildi.