Genelkurmay Başkanı F-4 kokpitinde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak Eskişehir'de konuşlu 111. Filo komutanlığını ziyaret etti. Orgeneral Gürak ziyaretinin ardından filoya bağlı bir F-4 Savaş uçağı ile uçtu.

Genelkurmay Başkanı F-4 kokpitinde - 1

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 111'inci Filo Komutanlığı'nda uçuşa yönelik brifing almış, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirmiş ve 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur" denildi.

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Genelkurmay Başkanı F-4 kokpitinde - 2

Paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nun uçuşa hazırlık, uçuş ve uçuş sonrası anlarına ait görüntüler yer aldı.

Genelkurmay Başkanı F-4 kokpitinde - 3
Genelkurmay Başkanı F-4 kokpitinde - 4
Genelkurmay Başkanı F-4 kokpitinde - 5
Genelkurmay Başkanı F-4 kokpitinde - 6
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