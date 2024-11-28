General babanın adalet arayışı: Ses kayıtları mahkemeye sunuldu
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın 2018’de İzmir’de bir inşaat alanında şüpheli şekilde ölü bulunan oğlu için adalet arayışı sürüyor. Olay yerinde çekilen görüntülerdeki konuşmaların değiştirilip, düzmece rapor hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Mahkemeye sunulan orijinal ses kayıtlarında ise “Yüksekten düşme bulgusu yok.” ifadesi yer aldı.
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, 6,5 yıl önce İzmir’de ölü bulunan oğlu için adalet arayışını sürdürüyor.