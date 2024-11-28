General babanın adalet arayışı: Ses kayıtları mahkemeye sunuldu

BABANIN İDDİASI: DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Baba Büyükışık’ın iddiasına göre oğlu o gece bir kavgaya karıştı, darp edilerek öldürüldü ve cesedi inşaata bırakıldı.

Yıllardır da bu iddiasını kanıtlamak için mücadele etti.

Karartılan deliller, oğlunun cep telefonundan silinen parmak izleri ve dosyaya girmeyen video kayıtları ortaya çıktı.