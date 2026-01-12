Gerçeği aratmayan tatbikat. Gemlik'te 6,7'lik deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
12.01.2026 09:27
AA
Bursa'nın deprem tehdidi yüksek ilçelerinden Gemlik'te deprem tatbikatı yapıldı. Senaryoya göre 6,7 büyüklüğünde deprem sonrası yapılacak çalışmaların tekrarlandığı tatbikata 23 çalışma grubu katıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.
Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata 23 afet çalışma grubu katıldı.
Senaryoya göre, Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
CANLI BAĞLANTILAR YAPILDI
Özellikle Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde ağır hasar, bina yıkımları ve can kayıplarının yaşandığı varsayımıyla müdahale çalışmaları yürütüldü.
Etkilenen ilçelerde kaymakamlar başkanlığında ilçe afet koordinasyon merkezleri kuruldu.
Tatbikat, mobil koordinasyon merkezinden yapılan canlı bağlantılarla ilçe merkezleriyle eş güdüm içinde yönetildi.
SAHRA HASTANELERİ KURULDU
Tatbikat kapsamında, arama kurtarma ekipleri öncelikli enkazlara sevk edilirken sağlık hizmetlerinde Hastane Afet ve Acil Durum Planları devreye alındı, sahra hastanelerinin kurulumu senaryo dahilinde başlatıldı.
ÇALIŞMALAR TEST EDİLDİ
Güvenlik, trafik, enerji, haberleşme, barınma, beslenme ve lojistik hizmetlerine yönelik çalışmalar da test edildi.
Yapılan tatbikatla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, müdahale hızının artırılması, karar alma ve kriz yönetimi süreçlerinin gerçekçi koşullar altında test edilmesi amaçlandı.