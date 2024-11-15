Gerçeği aratmayan tatbikat: Kendini rolüne kaptırdı, güçlükle sakinleştirildi

Antalya’da bir hastanede yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği ikinci katta bulunan cerrahi serviste yangın çıktı, alarmla birlikte personel, hasta ve hasta yakınları tahliye edildi. Bu sırada senaryo gereği hasta ablasını gözyaşları içinde arayan hasta yakını kadını, ekipler güçlükle sakinleştirdi.

Gerçeği aratmayan tatbikat: Kendini rolüne kaptırdı, güçlükle sakinleştirildi - 1

Serik Devlet Hastanesi’nde 2024 yılı Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde düzenlenen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

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Gerçeği aratmayan tatbikat: Kendini rolüne kaptırdı, güçlükle sakinleştirildi - 2

Senaryo gereği ikinci kattaki cerrahi serviste çıkan yangında, hastalar acil koduyla güvenli şekilde tahliye edildi.

Gerçeği aratmayan tatbikat: Kendini rolüne kaptırdı, güçlükle sakinleştirildi - 3

Senaryo gereği hasta ablasını gözyaşları içinde arayan hasta yakını kadını, ekipler güçlükle sakinleştirdi.

Gerçeği aratmayan tatbikat: Kendini rolüne kaptırdı, güçlükle sakinleştirildi - 4

Tatbikata UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ve itfaiye ekipleri de katıldı.

Gerçeği aratmayan tatbikat: Kendini rolüne kaptırdı, güçlükle sakinleştirildi - 5

Senaryo gereği ikinci kattaki cerrahi serviste çıkan ve gerçeğini aratmayan yangın tatbikatında bazı odaları duman kapladı, etkilenen hastalar acil koduyla tahliyesi sağlandı.

Gerçeği aratmayan tatbikat: Kendini rolüne kaptırdı, güçlükle sakinleştirildi - 6

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Kurt, “UMKE ve itfaiye ekipleriyle iş birliği içinde çalışarak, oluşabilecek afet durumlarına karşı hazırlık seviyemizi artırdık. Tatbikatlarımız sayesinde tüm ekibimizin afetlere karşı koordinasyon ve müdahale yetkinliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Gerçeği aratmayan tatbikat: Kendini rolüne kaptırdı, güçlükle sakinleştirildi - 7
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