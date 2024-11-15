Gerçeği aratmayan tatbikat: Kendini rolüne kaptırdı, güçlükle sakinleştirildi
Antalya’da bir hastanede yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği ikinci katta bulunan cerrahi serviste yangın çıktı, alarmla birlikte personel, hasta ve hasta yakınları tahliye edildi. Bu sırada senaryo gereği hasta ablasını gözyaşları içinde arayan hasta yakını kadını, ekipler güçlükle sakinleştirdi.
Serik Devlet Hastanesi’nde 2024 yılı Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde düzenlenen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.