Gerçek otopside ortaya çıktı: Kalp krizi değil cinayet!

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından, kadının erkek arkadaşı C.Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Nuhbe Yılmaz ile kavga ettiklerini ve kadının boğazını sıktığını itiraf eden C.Y.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nuhbe Yılmaz’ın cenazesi, bugün Körfez İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.