Gerçek üç yıl sonra ortaya çıktı. Bakan Ersoy, Malatya'da depremde ölümden dönmüş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü vesilesiyle kentte yürütülen kültür varlığı restorasyonları, vakıf eserlerinin ihyası ve devam eden yatırımları yerinde inceledi. Ersoy'a, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eşlik etti. Ersoy, yaklaşık 6 ay boyunca mesai arkadaşlarıyla birlikte sahada çalışmaları koordine ettiklerini söyledi.

Deprem sürecinde Malatyalı vatandaşların yanında kalmaya, yaşanan sıkıntılara çözüm üretmeye ve şehrin yeniden ayağa kalkması için gereken tüm adımların hızla atılmasını sağlamaya gayret ettiklerini ifade eden Ersoy, Malatya halkının kendisini bir hemşehri olarak kabul etmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Ersoy, bugün ulaşılan her başarının, büyük felaket karşısında dahi dimdik ayakta duran Malatya halkının iradesinin eseri olduğunu belirterek, gösterilen sabır, güven ve destek dolayısıyla tüm depremzedelere teşekkür etti.