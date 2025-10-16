Gerçekler ortaya çıktı: "Sığ göl, ölü toprak, sönük ilçe"
Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan ve bölgeye "Saklı Cennet" ünvanını kazandıran Suat Uğurlu Barajı'nda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su seviyesi dip seviyeye düşürüldü. Suların çekilmesiyle baraj gölünün tabanı gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan manzara, hem doğal yaşamın zayıflığını hem de ilçe ekonomisinin baraj gölüne olan bağımlılığını gözler önüne serdi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Suat Uğurlu Barajı'nda yapılan boşaltma sonrası oluşan manzarayı değerlendirdi. Prof. Dr. Yılmaz, baraj gölünün tabanında canlı yaşamına dair neredeyse hiçbir iz bulunmadığını belirterek, bunun önemli ve ürkütücü bir durum olduğunu vurguladı.