Gerçekleşmeyen hayal barış: Ya da neden hâlâ savaş var?

1971 yılında, Türkiye’ nin öğrenci olaylarıyla karıştığı, 12 Mart muhtırası sonrası yarı Askeri bir yönetimin başa geçtiği, iki kutuplu dünyada soğuk savaşın en hararetli olduğu, dünyanın Vietnam Savaşı ile sarsıldığı, nükleer gerilimin doruğa yükseldiği ve insanlığın vicdanı olarak gençlerin tüm dünyada barışı ve dayanışmayı aradığı bir dönemde, Beatles topluluğunun üyesi, John Lennon “Imagine” adlı şarkıyı yazdı. "Hayal et, hiçbir ülke yok; gözüne zor gelmesin. Tüm insanların barış içinde yaşadığını hayal et."

John Lennon'un karısı Yoko Ono ile birlikte yazdığı ve belki de insanlığın en çok gereksinim duyduğu barışa ve bir gün barışın tüm dünyada gerçekleşeceğine ve ayrımların yok olacağına inancı aktaran bu şarkı o dönem için sadece bir şarkı olmanın ötesinde gençlerin umutlarını haykırdığı bir barış manifestosuydu. Imagine, barışın mucize olmadığını, basit, insani ve mümkün bir karar ve seçim olabileceğini anlatan bir davetti. Ancak bu barış hayalini dile getiren John Lennon, ne yazık ki bu özlemin tam tersi şiddetin kurbanı oldu.