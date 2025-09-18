Gerede panayırı başlıyor! Bolu Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı ne zaman, nerede?

Çocuklar ve yetişkinler için organizasyonlar, türlü yemekler panayır alanında oluyor. Geçtiğimiz sene tabakhaneler mevkisine kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleri ile beraber 50 ilden gelen esnaf ve köylüler ürünlerini sergilemişti.



Gerede panayırının tarihi geçmişi hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak başlangıcının asırlar öncesine dayandığı ve Türkiye'nin en büyük 5 panayırdından biri olduğu biliniyor.