Gerede panayırı başlıyor! Bolu Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı ne zaman, nerede?
Gerede panayırı olarak bilinen Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı her sene binlerce katılımla düzenleniyor. Panayırda yiyecek, giyim, eşya gibi birçok alanda ürün satışa sunuluyor. Bolu'nun yanı sıra Türkiye'nin dört yanından satıcılar, alıcılarla buluşuyor. 2025 Gerede panayırı tarihi ve satılan ürünler ziyaretçilerin gündeminde bulunuyor.
Hayvan ve Emtia Panayırı için hazırlıklar tamamlandı. Panayır alanında satışın yanı sıra çocuklara yönelik eğlence alanları da bulunuyor. Bölgeye dair enfes yemekler de ziyaretçilere sunuluyor. Gerede pamayısı, Bolu'ya ekonomik anlamda katkısının yanı sıra turistik açıdan da fayda sağlıyor. Peki, 2025 Gerede panayırı ne zaman, nerede olacak?