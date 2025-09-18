Gerede panayırı başlıyor! Bolu Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı ne zaman, nerede?

Gerede panayırı olarak bilinen Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı her sene binlerce katılımla düzenleniyor. Panayırda yiyecek, giyim, eşya gibi birçok alanda ürün satışa sunuluyor. Bolu'nun yanı sıra Türkiye'nin dört yanından satıcılar, alıcılarla buluşuyor. 2025 Gerede panayırı tarihi ve satılan ürünler ziyaretçilerin gündeminde bulunuyor.

Gerede panayırı başlıyor! Bolu Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı ne zaman, nerede? - 1

Hayvan ve Emtia Panayırı için hazırlıklar tamamlandı. Panayır alanında satışın yanı sıra çocuklara yönelik eğlence alanları da bulunuyor. Bölgeye dair enfes yemekler de ziyaretçilere sunuluyor. Gerede pamayısı, Bolu'ya ekonomik anlamda katkısının yanı sıra turistik açıdan da fayda sağlıyor. Peki, 2025 Gerede panayırı ne zaman, nerede olacak?

Gerede panayırı başlıyor! Bolu Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı ne zaman, nerede? - 2

GEREDE PANAYIRI NE ZAMAN, NEREDE?

Esnaf ve ziyaretçilerin beklediği Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırının ilk etabı 19-20-21 Eylül 2025, 2. Etabı ise 3-4-5 Ekim 2025 tarihleri arasında olacak. Panayır, lunapark arkası panayır alanında düzenlenecek.

Gerede panayırı başlıyor! Bolu Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı ne zaman, nerede? - 3

Organizasyonla, bir evin ihtiyacı olan her şey alıcı karşısına çıkıyor. Bolu ve Türkiye'nin farklı noktalarından yüzlerce satıcı panayırda ürünlerini satışa çıkarıyor. Hem ekonomik hem de bölge açısından turistik öneme sahip olan Gerede panayırında pek çok etkinlik yer alıyor.

Gerede panayırı başlıyor! Bolu Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı ne zaman, nerede? - 4

Çocuklar ve yetişkinler için organizasyonlar, türlü yemekler panayır alanında oluyor. Geçtiğimiz sene tabakhaneler mevkisine kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleri ile beraber 50 ilden gelen esnaf ve köylüler ürünlerini sergilemişti.

Gerede panayırının tarihi geçmişi hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak başlangıcının asırlar öncesine dayandığı ve Türkiye'nin en büyük 5 panayırdından biri olduğu biliniyor.

