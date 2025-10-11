"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor

SUÇ DAĞILIMI NASIL?

Suç dağılımnda uyuşturucu ticareti ve ithalatı ilk sırada yer aldı.



En fazla işlenen suçlar ise sırasıyla; kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, cinsel istismar ve çocuk istismarı, dolandırıcılık ve bilişim suçları ile organize suç örgütü üyeliği ve liderliği oldu.