"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor

Türkiye, 2025 yılında 30’dan fazla ülkeden 180’in üzerinde suçluyu ülkeye getirdi. Bu suçluların önemli bölümü Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait uçakla getirilidi. Uçak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlar sonrası yaptığı paylaşımlarda kullandığı ifade nedeniyle, "Gereği Yapıldı Havayolları" olarak bilinmeye başlandı. Emniyet özel timleri, uçakla çete liderleri ve uyuşturucu kaçakçılarını tek tek yakalayıp getiriyor.

2025'TE 22 OPERASYON YAPILDI

Kırmızı bültenle aranan şahıslar; 2025 boyunca Gürcistan’dan Almanya’ya, Birleşik Krallık’tan Japonya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yakalandı. Toplamda 22 operasyon gerçekleştirildi. En fazla operasyon yapılan ülke ise 9 kezle Gürcistan oldu.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 2

SUÇ DAĞILIMI NASIL?

Suç dağılımnda uyuşturucu ticareti ve ithalatı ilk sırada yer aldı.

En fazla işlenen suçlar ise sırasıyla; kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, cinsel istismar ve çocuk istismarı, dolandırıcılık ve bilişim suçları ile organize suç örgütü üyeliği ve liderliği oldu.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 3

HANGİ ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI?

Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, Polonya, Yunanistan, Hollanda, Fransa, Kosova, Karadağ, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İtalya, Avusturya, Belçika, Arnavutluk, İsviçre, Hırvatistan, İran, İsveç, Japonya, KKTC, Sırbistan, Kolombiya, Lübnan, Senegal, Azerbaycan gibi ülkelerle ortak çalışmalar yürütüldü.

Bu ülkelerin güvenlik birimleriyle Interpol-Europol hattında doğrudan iş birliği sağlandı.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 4

11 EKİM 2025 - "DON VİTO" TÜRKİYE'DE

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanan “Don Vito” lakaplı Abdullah Alp Üstün ve örgüt üyesi Hasan Lala, bu sabah Türkiye’ye getirildi.

“CHROOKE” adlı suç örgütü elebaşı Üstün’ün “uyuşturucu ticareti, suçtan elde edilen malvarlığını aklama ve suç örgütü kurma” suçlarından kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

Aynı örgütte mali işlemlerden sorumlu olduğu belirtilen Hasan Lala da kırmızı difüzyon mesajı ile aranıyordu.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 5

5 EKİM 2025

Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 8 kişi Türkiye’ye getirildi.

Yakalananlar arasında “yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu ithali, banka kartı dolandırıcılığı, cinsel istismar” gibi suçlardan aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T., S.B. ve H.E. bulunuyor.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 6

30 EYLÜL 2025

Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan’da yakalanan 9 kişi Türkiye’ye getirildi.

Yakalananlar arasında “kasten öldürme, çocuk istismarı, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A. ve L.C.B. yer aldı.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 7

14 EYLÜL 2025 - E.Y. ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda’da kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 8 kişi Türkiye’ye getirildi.
Yakalananlar arasında “E.Y. organize suç örgütü” üyesi M.A., “kasten öldürme” suçundan aranan A.K. ve İ.C., “bilişim yoluyla dolandırıcılık”tan aranan Ş.S. ile “taksirle ölüme neden olma” suçundan aranan H.K. de bulunuyor.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 8

2 EYLÜL 2025 - A.G. ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan güvenlik birimleriyle ortak yürütülen operasyonlarda kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 kişi Türkiye’ye getirildi. Yakalananlar arasında “A.G. organize suç örgütü” üyesi T.G., “kasten öldürme”, “yağma”, “cinsel istismar”, “dolandırıcılık” suçlarından aranan M.A., M.D., K.D., E.Ç., O.G. gibi isimler yer aldı.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 9

17 AĞUSTOS 2025

Bulgaristan, Polonya, Gürcistan, Almanya, KKTC ve Lübnan’da kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 10 kişi yakalandı.

“Uyuşturucu imalatı, cinsel istismar, tehdit, kamu malına zarar verme ve terör örgütü üyeliği” suçlarından aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., E.E., S.K., E.G. ve C.Ş., Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları koordinasyonunda yürütülen operasyonlarla Türkiye’ye getirildi.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 10

9 AĞUSTOS 2025 - DALTONLAR VE BANLILAR ÖRGÜTÜ

Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya’da kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 11 kişi yakalandı.

“Daltonlar” ve “Banlılar” adlı organize suç örgütleriyle bağlantılı C.Ç., M.E.Ö., E.Y.B., Ü.A., S.K., M.G., M.B., K.C.H., E.G., G.Ş. ve M.Y. hakkında; “kasten öldürme, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, terör örgütü üyeliği” suçlamaları bulunuyordu.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 11

29 TEMMUZ 2025 - DALTONLAR VE DEMİRÖZLER ÖRGÜTÜ

Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ’da düzenlenen operasyonlarda 8 kişi yakalandı.
“Daltonlar” ve “Demirözler” suç örgütü bağlantılı A.A., T.Ö., Y.D., A.K., D.D., B.G., E.K. ve M.Ö. hakkında “kasten öldürme, dolandırıcılık, yağma ve sahtecilik” suçlarından kırmızı bülten bulunuyordu.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 12

20 TEMMUZ 2025

6 ülkede yürütülen koordineli operasyonlarda kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 15 kişi Türkiye’ye getirildi.

“Uyuşturucu ticareti, cinayet, yağma, sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı” suçlarından arananlar arasında A.Ö., S.Ç., İ.K., D.T., İ.Ç., A.Ş., Ö.B., M.Y., Ş.A., Ö.G. ve K.K. de yer aldı.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 13

7 TEMMUZ 2025

Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Kuzey Makedonya ve Birleşik Krallık’ta kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 15 kişi yakalandı.
Suçlar arasında “kasten öldürme, örgüt üyeliği, cinsel istismar, dolandırıcılık ve hırsızlık” bulunuyor.

Yakalananlar arasında U.Y., A.G., H.G., V.T., M.C.A., S.B., O.Y., Ç.Ö., M.Ö., C.A.K., C.M., M.G., S.T., F.T. ve A.Y. yer aldı.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 14

25 HAZİRAN 2025

Almanya, ABD, İtalya, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Fransa, Gürcistan ve Kosova dahil birçok ülkede yakalanan 11 kişi Türkiye’ye getirildi.

Aralarında Almanya, ABD ve İtalya’dan getirilen M.İ., E.K., S.B. ve A.A. gibi isimler, “cinsel istismar, cinayet, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti” suçlarından aranıyordu.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 15

12 HAZİRAN 2025

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan A.A.Y., A.D., O.Ç., İ.K. ve G.Y., Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Suçlar arasında “çocuğun cinsel istismarı, öldürmeye teşebbüs, kamu güvenliğine karşı suçlar ve FETÖ üyeliği” yer aldı.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 16

31 MAYIS 2025

Almanya, Hollanda, Fransa, Kuzey Makedonya, Rusya ve Gürcistan’da yürütülen operasyonlarla kırmızı bültenli 7 kişi Türkiye’ye getirildi.

“Uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, cinayet ve cinsel istismar” suçlarıyla arananlar arasında S.A., G.K., M.Ş., A.S.A., E.B., M.T. ve K.Ç. bulunuyor.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 17

24 MAYIS 2025

Almanya ve Hırvatistan’da yakalanan kırmızı bültenli Ç.A., M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D., “uyuşturucu ticareti ve reşit olmayanla cinsel saldırı” suçlarından aranıyordu.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 18

20 MAYIS 2025

Kırmızı bültenle aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö., “uyuşturucu ticareti, yağma ve adam öldürme” suçlarından Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 19

8 MAYIS 2025 

“Silahla yağma” ve “uyuşturucu ticareti” suçlarından kırmızı bültenle aranan M.S. ve H.A., Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 20

2 MAYIS 2025

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede dolandırıcılık, cinsel istismar ve sahtecilik suçlarından aranan Ş.Ç., Ö.A., M.G. ve S.E.Ö., üç ülkede yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 21

21 NİSAN 2025

Dubai, İran ve Kolombiya’da kırmızı bültenle aranan A.H., T.H.C. ve F.M. yakalandı. A.H. ve T.H.C. Türkiye’ye getirildi, F.M. için iade süreci devam ediyor. Suçları tasarlayarak öldürme, örgüt üyeliği ve uyuşturucu ticareti.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 22

19 NİSAN 2025 

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan Ç.K., R.Ö.Y. ve E.Ç., dolandırıcılık suçlarından Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 23

3 NİSAN 2025

Fuhuş, uyuşturucu, silahlı tehdit ve cinsel istismar dahil çeşitli suçlardan kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T., A.S.Ö., R.U., C.K. ve M.Ç. Gürcistan’da yakalandı.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 24

28 ŞUBAT 2025 - DALTONLAR YÖNETİCİSİ YAKALANDI

Polonya’da kırmızı bültenle aranan “Daltonlar” örgütü yöneticisi Sinan Memi ve Bulgaristan’da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Atakan Avcı, Türkiye’ye getirildi.

Suçlar: Cinayet, örgüt kurma, uyuşturucu ticareti ve propaganda.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 25

19 OCAK 2025 -  BARIŞ BOYUN BAĞLANTISI

Ermenistan’da yakalanan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak, Türkiye’ye getirildi. Yılmaz, 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal, 14 yıldır kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranıyordu.

“Barış Boyun” suç örgütüyle bağlantılı Yılmaz ve Kaymak’ın yakalanması, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor - 26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, kabine döneminden bu yana toplam 470 kişinin Türkiye'ye iadesi sağlandı.

