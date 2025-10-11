"Gereği Yapıldı Havayolları" | Suçlular tek tek getiriliyor
Türkiye, 2025 yılında 30’dan fazla ülkeden 180’in üzerinde suçluyu ülkeye getirdi. Bu suçluların önemli bölümü Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait uçakla getirilidi. Uçak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlar sonrası yaptığı paylaşımlarda kullandığı ifade nedeniyle, "Gereği Yapıldı Havayolları" olarak bilinmeye başlandı. Emniyet özel timleri, uçakla çete liderleri ve uyuşturucu kaçakçılarını tek tek yakalayıp getiriyor.
2025'TE 22 OPERASYON YAPILDI
Kırmızı bültenle aranan şahıslar; 2025 boyunca Gürcistan’dan Almanya’ya, Birleşik Krallık’tan Japonya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yakalandı. Toplamda 22 operasyon gerçekleştirildi. En fazla operasyon yapılan ülke ise 9 kezle Gürcistan oldu.