Geri dönüşüm deposunda yangın: Depo, ev ve bir araç küle döndü
Elazığ’a bağlı Akçakiraz beldesinde bulunan geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, deponun bitişiğindeki iki eve de sıçradı. Ekipler yangını 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alabildi. Depo ve evde maddi hasar meydana gelirken, yangında bir araç da kullanılamaz hale geldi.
Elazığ’da bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.Yangın, Akçakiraz Beldesi’ne bağlı Yeşilkuşak Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıktı.