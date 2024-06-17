Geri dönüşüm deposunda yangın: Depo, ev ve bir araç küle döndü

Elazığ’a bağlı Akçakiraz beldesinde bulunan geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, deponun bitişiğindeki iki eve de sıçradı. Ekipler yangını 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alabildi. Depo ve evde maddi hasar meydana gelirken, yangında bir araç da kullanılamaz hale geldi.

Geri dönüşüm deposunda yangın: Depo, ev ve bir araç küle döndü - 1

Elazığ’da bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Yangın, Akçakiraz Beldesi’ne bağlı Yeşilkuşak Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Geri dönüşüm deposunda yangın: Depo, ev ve bir araç küle döndü - 2

Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde depoda yangın çıktı.

Yangın sonrası atık malzemeler yanmaya başladı ve alevler hızla büyüyerek bitişiğindeki 2 katlı eve de sıçradı.

Geri dönüşüm deposunda yangın: Depo, ev ve bir araç küle döndü - 3

İhbar üzerine olay yerine Akçakiraz Belediyesi itfaiye ekipleri başta olmak üzere Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Yurtbaşı beldesine bağlı çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Geri dönüşüm deposunda yangın: Depo, ev ve bir araç küle döndü - 4

İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına aldı.

Geri dönüşüm deposunda yangın: Depo, ev ve bir araç küle döndü - 5

Bölgede soğutmaları çalışmaları sürerken, polis yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.

Geri dönüşüm deposunda yangın: Depo, ev ve bir araç küle döndü - 6

Yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, geri dönüşüm deposu ve alanda bulunan bir araç yanarak kül oldu.

Geri dönüşüm deposunda yangın: Depo, ev ve bir araç küle döndü - 7
Geri dönüşüm deposunda yangın: Depo, ev ve bir araç küle döndü - 8
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