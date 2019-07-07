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Geri dönüşüm deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü

Anadolu Ajansı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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    Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı yakınındaki bir geri dönüşüm deposunda, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.
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    Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
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    Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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    Yangına müdahale eden ekiplere, depo çalışanları da destek verdi.
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    Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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