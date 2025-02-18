Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saatte söndürüldü

İstanbul Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki yangın 20 ilçenin itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte söndürülebildi. Can kaybı ya da yaralanan yok ancak tesis ve çevresindeki depolar tamamen yandı. Tesiste 10 yıldır çalışan Halil Topal, alevleri gözyaşları içinde izledi. Öte yandan TÜDAK ekipleri, yangının çıktığı yerde buldukları kediyi sahiplenerek "Tüdak" ismini verdi.

Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saatte söndürüldü - 1

20 İLÇENİN EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi Servis Sokak'taki plastik geri dönüşüm tesisinde dün saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar'ın da aralarında bulunduğu 20 ilçeden itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saatte söndürüldü - 2

YAKIT İSTASYONUNDA YANGIN KORKUSU

Tesisin yakınında yerleşim yerleri ve benzin istasyonu da vardı. Ekipler alevlerin istasyona sıçramaması için yoğun mücadele verdi.

Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saatte söndürüldü - 3

Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saatte söndürüldü - 4

İtfaiyenin yanı sıra AFAD, TÜDAK Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yangının çıktığı alanda park halindeki bazı araçlar da alevler arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Yangında 3 depo da zarar gördü.

Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saatte söndürüldü - 5

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇALIŞTIĞI DEPOYU İZLEDİ

Yangın çıkan geri dönüşüm tesisinde yaklaşık 10 yıldır çalışan Halil Topal, gözyaşları içinde itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Yaşadıklarını anlatan Topal, "Yaklaşık 10 senedir beraberiz burada. Ben buranın ustasıyım, ama kendi işim gibi devam ettim her zaman. Burada biz ağabey, kardeş gibi çalışıyorduk. Yaklaşık 10 seneden beri olan birikimimiz gitti hepsi." dedi.

Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saatte söndürüldü - 6

YANGIN YERİNDE BULUNAN KEDİ SAHİPLENİLDİ

Öte yandan, TÜDAK ekipleri, yangının çıktığı yerde buldukları bir kediyi güvenli alana getirerek su içirdi. Ekiptekiler "Tüdak" ismini verdikleri kediyi sahiplenerek, araçlarına aldı.

Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saatte söndürüldü - 7

Yangının çıktığı alanda zaman zaman atıklardan ufak çaplı alevlenmeler olurken, itfaiye ekipleri olay yerinde bir süre daha soğutma çalışması yapacak.

Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saatte söndürüldü - 8
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