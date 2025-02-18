Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saatte söndürüldü

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇALIŞTIĞI DEPOYU İZLEDİ

Yangın çıkan geri dönüşüm tesisinde yaklaşık 10 yıldır çalışan Halil Topal, gözyaşları içinde itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Yaşadıklarını anlatan Topal, "Yaklaşık 10 senedir beraberiz burada. Ben buranın ustasıyım, ama kendi işim gibi devam ettim her zaman. Burada biz ağabey, kardeş gibi çalışıyorduk. Yaklaşık 10 seneden beri olan birikimimiz gitti hepsi." dedi.