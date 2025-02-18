Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saatte söndürüldü
İstanbul Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki yangın 20 ilçenin itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte söndürülebildi. Can kaybı ya da yaralanan yok ancak tesis ve çevresindeki depolar tamamen yandı. Tesiste 10 yıldır çalışan Halil Topal, alevleri gözyaşları içinde izledi. Öte yandan TÜDAK ekipleri, yangının çıktığı yerde buldukları kediyi sahiplenerek "Tüdak" ismini verdi.
20 İLÇENİN EKİBİ MÜDAHALE ETTİ
İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi Servis Sokak'taki plastik geri dönüşüm tesisinde dün saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar'ın da aralarında bulunduğu 20 ilçeden itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.