Geri dönüşümle farkındalık: Pet şişelerle dünya haritası oluşturuldu
Çevre sorunları ve plastik şişelerin yaygınlaşmasının oluşturduğu kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde doğaya atılan binlerce pet şişe toplanılarak dünya haritası yapıldı. TÜYAP Fuarı’nda sergilenecek olan proje ile dört kişilik ailenin, bir günde kullandığı ortalama su tüketiminin yaklaşık 4 bin pet şişeye eş değer olduğu gösterilecek.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çevre kirliliği ve su tüketimine dikkat çekmek için anlamlı bir proje gerçekleştirildi. Doğaya atılan binlerce pet şişe toplanarak bir dünya haritası oluşturuldu.