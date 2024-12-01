Geri dönüşümle farkındalık: Pet şişelerle dünya haritası oluşturuldu

Çevre sorunları ve plastik şişelerin yaygınlaşmasının oluşturduğu kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde doğaya atılan binlerce pet şişe toplanılarak dünya haritası yapıldı. TÜYAP Fuarı’nda sergilenecek olan proje ile dört kişilik ailenin, bir günde kullandığı ortalama su tüketiminin yaklaşık 4 bin pet şişeye eş değer olduğu gösterilecek.

Geri dönüşümle farkındalık: Pet şişelerle dünya haritası oluşturuldu - 1

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çevre kirliliği ve su tüketimine dikkat çekmek için anlamlı bir proje gerçekleştirildi. Doğaya atılan binlerce pet şişe toplanarak bir dünya haritası oluşturuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Geri dönüşümle farkındalık: Pet şişelerle dünya haritası oluşturuldu - 2

Proje, çevre bilincini artırmayı ve geri dönüşüm farkındalığını yaymayı amaçlıyor. TÜYAP Fuarı'nda sergilenecek eserle, dört kişilik bir ailenin günlük su tüketiminin yaklaşık 4 bin pet şişeye denk olduğu vurgulanacak.

Geri dönüşümle farkındalık: Pet şişelerle dünya haritası oluşturuldu - 3

Şu ana kadar bin 200 pet şişe kullanılarak hazırlanan harita, fuarda ziyaretçilerin katılımıyla tamamlanacak. Projede yer alan kişiler, doğaya atılan pet şişelerin çevreye zararlarına dikkat çekmek istediklerini belirtti. Sanayi sitesindeki gönüllülerin desteğiyle toplanan pet şişelerle oluşturulan harita, geri dönüşümün önemini gözler önüne seriyor.

Geri dönüşümle farkındalık: Pet şişelerle dünya haritası oluşturuldu - 4

ÇEVRE BİLİNCİ ARTMALI

Proje sorumluları çalışmanın amacının insanları çevre kirliliği ve su tüketimi konusunda bilinçlendirmek olduğunu vurguladı. “Pet şişelerin doğaya verdiği zarar büyük. Doğayı korumak, çöpleri atmamakla başlar. Bu harita ile farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz,” diye konuştu.

Geri dönüşümle farkındalık: Pet şişelerle dünya haritası oluşturuldu - 5

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Sanayi bölgesinde sergilenen harita, vatandaşların da dikkatini çekti. Yoldan geçenler ne olduğunu merak ederek bilgi aldı. Proje sorumluları, bu ilgiyi çevre bilinci oluşturmak için bir fırsat olarak görüyor.

Geri dönüşümle farkındalık: Pet şişelerle dünya haritası oluşturuldu - 6

Bu proje, geri dönüşümün ve su tasarrufunun önemini anlatan örnek bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Amaç, bu tür farkındalık projelerinin tüm ülkeye yayılması ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak.

Geri dönüşümle farkındalık: Pet şişelerle dünya haritası oluşturuldu - 7
Geri dönüşümle farkındalık: Pet şişelerle dünya haritası oluşturuldu - 8
Geri dönüşümle farkındalık: Pet şişelerle dünya haritası oluşturuldu - 9
Geri dönüşümle farkındalık: Pet şişelerle dünya haritası oluşturuldu - 10
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