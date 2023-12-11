Geri giden kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü

İstanbul Avcılar’da camiden çıktıktan sonra evine gitmek üzere sokakta yürüyen 84 yaşındaki İbrahim Helvacı, geri gelen bir seyyar satıcı kamyonetinin altında kaldı. Helvacı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Geri giden kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü - 1

İstanbul Avcılar’da geri giden kamyonetin altında kalan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Kaza, 9 Aralık Cumartesi günü, saat 14.00 sıralarında, Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. Seyyar satıcı Eren B., kestane yüklü 34 HOR 288 plakalı kamyoneti ile geri giderken, öğle namazını yakındaki camide kılıp evine dönmek isteyen İbrahim Helvacı’ya çarptı.

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Geri giden kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü - 2

Hızla kamyonetten inen sürücü, yerde hareketsiz halde ve kanlar içerisinde yatan İbrahim Helvacı’yı görünce sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ağır yaralanan İbrahim Helvacı'yı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Geri giden kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü - 3

Hastanede tedavi altına alınan Helvacı, yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Helvacı’nın cenazesi, mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy’deki Deliklikaya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Geri giden kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü - 4

Sürücü Eren B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Avcılar Polis Merkezi’ne götürülerek hakkında taksirle öldürme suçundan işlem yapılan şüpheli ifadesinde, “Geri giderken, arka taraftan çarpma sesi geldi. İstemeden oldu. Herhangi bir kastım yoktu. 112 Acil Servisi aradım. Yaralının başında gelmelerini bekledim.” dedi.

Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, adli kontrol koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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