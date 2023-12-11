Geri giden kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü
İstanbul Avcılar’da camiden çıktıktan sonra evine gitmek üzere sokakta yürüyen 84 yaşındaki İbrahim Helvacı, geri gelen bir seyyar satıcı kamyonetinin altında kaldı. Helvacı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbul Avcılar’da geri giden kamyonetin altında kalan yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Kaza, 9 Aralık Cumartesi günü, saat 14.00 sıralarında, Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. Seyyar satıcı Eren B., kestane yüklü 34 HOR 288 plakalı kamyoneti ile geri giderken, öğle namazını yakındaki camide kılıp evine dönmek isteyen İbrahim Helvacı’ya çarptı.