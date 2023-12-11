Geri giden kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü

Sürücü Eren B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Avcılar Polis Merkezi’ne götürülerek hakkında taksirle öldürme suçundan işlem yapılan şüpheli ifadesinde, “Geri giderken, arka taraftan çarpma sesi geldi. İstemeden oldu. Herhangi bir kastım yoktu. 112 Acil Servisi aradım. Yaralının başında gelmelerini bekledim.” dedi.

Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, adli kontrol koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.