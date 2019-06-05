Geri manevra yapan minibüsün altında kaldı
Anadolu Ajansı, İHA
Denizli Pamukkale'de geri manevra yapan minibüs, kaldırımda yürüyen vatandaşa çarptı. Minibüsün altında kalarak ağır yaralanan kişi, 30 dakika süren itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı.
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1Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapan midibüsün altında kalan kişi ağır yaralandı.
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2Turist taşıyan Mehmet Ali Hazar yönetimindeki midibüs sokakta geri manevra yaparken kızıyla kaldırımda yürüyen Ender Vural'a (42) çarptı.
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3Babasının midibüsün kaldığını gören kızı çığlık atınca olayı gören çevredekiler yardıma koştu.
Vatandaşlar Keskin'i midibüsün altından kurtarmaya çalışırken gözyaşları içindeki kızı da babasını teskin etmeye çalıştı.
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4Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından Vural'ı bulunduğu yerden çıkardı. Vatandaşlar da yaralının başına güneş geçmemesi için şemsiye tutarak kurtarma çalışmasına destek verdi.
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5Yabancı turistlerin de kurtarma çalışmasını cep telefonlarıyla kaydettiği görüldü.
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6112 Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Vural'ın Uşak'tan tatil için Denizli'ye geldiği öğrenildi.