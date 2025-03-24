"Gesi Bağları" türküsüyle bilinen yer: 500 adet "kule tipi" güvercinlikler

Odalarda biriken gübreler, tarımda ve birçok yerde kullanıldı. Eskiden ticari amaçlı kullanılan, şahıslara ait tapulu taştan örme güvercinliklerin 147'si hakkında koruma kararı çıkarılsa da yüzlerce güvercinlikler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bölge halkı tarafından kurulan Gesi Bağları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin üyeleri, kış aylarında bu yapılarda yaşayan güvercinleri besleme faaliyetlerini sürdürmeye devam ederek, atalarından kalan kültürlerini yaşatmaya çalışıyor.



Gesi Bağları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abbas Yağcı, "Dernek olarak faaliyetlerimizin ilki, Gesi bölgesindeki güvercinliklerin yemlenmesi, ilgili devlet kurumları ile irtibata geçip restorasyonlarının yapılması. Şu ana kadar mesafe kat edemedik. Yemlememiz her kış mevsiminde devam etmektedir. Bu güvercinliklerin tarihi Bizans'a kadar dayanmaktadır. O yıllarda kaya mezarı olarak kullanılan yapılar daha sonra güvercinlik, kilise ve şırahane olarak kullanılmaya devam etmiştir. Gesi ve Koramaz Vadisi civarında yaklaşık 500 adet güvercinlik bulunmaktadır. Aktif güvercinliklerde hayvanların yaşayabilmesi için yemleme faaliyetlerimiz devam etmektedir" diye konuştu.



"RESTORASYON TALEP EDİYORUZ"



Güvercin gübresinin içinde bulunan kimyasallar nedeniyle birçok alanda kullanılabildiğini aktaran Yağcı, "Güvercin gübresi içerisinde bulunan kimyasal bir madde ile barut imalatı yapılırdı. Güvercinlikler doğal afetlere direnememektedir. Bir kısmı depremde ve doğal afetlerden dolayı zarar görmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi'nden güvercinliklerin restorasyonunun yapılmasını talep ediyoruz. Güvercinlerin hem etinden hem de gübresinden faydalanılmaktaydı. Tarımsal faaliyet devam ettiği sürece güvercinlerin yaşatılmasına ihtiyaç devam etmektedir. 2000'li yıllarda belediye tarafından restorasyon çalışması yapılacağı belirtilerek, bu yapılar plakalarla numaralandırıldı. O proje hayata geçirilemedi. O zamandan bu zamana kadar birçok güvercinlik yıkıldı. Güvercinliklerden aktif olanların üzerine 'faal' yazısı yazdık. Yemlemeye devam etmekteyiz. Devlet tarafından bu kültüre sahip ç