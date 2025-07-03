Getir çöktü mü? 3 Temmuz Getir neden açılmıyor? Getir'de sorun mu var?

Getir platformundan sipariş vermek isteyen kullanıcılar erişim problemleri ile karşılaştıklarını bildiriyor. Uygulamaya giremediklerini bildirenler ''Getir çöktü mü, neden açılmıyor?'' sorusunu yöneltiyor. Getir uygulamasının açılışında ise ''Sunucuya bağlanılamıyor'' ibaresi yer alıyor.

Getir çöktü mü? 3 Temmuz Getir neden açılmıyor? Getir'de sorun mu var? - 1

Market  alışverişi, yemek siparişleri ve araş kiralama için kullanılan Getir uygulamasına girişte sorun yaşandığı 3 Temmuz Perşembe günü bildirilmeye başladı. Peki, Getir neden açılmıyor? Getir'de sorun mu var?

TÜRKİYE HABERLERİ

Getir çöktü mü? 3 Temmuz Getir neden açılmıyor? Getir'de sorun mu var? - 2

GETİR ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sipariş platformu Getir'de sorunla karşılaşıldığı sosyal medyada gündeme geldi. Uygulamanın açılışında ''Sunucuya bağlanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar dene.'' ifadeleri yer aldı.

Dpwndetector ise platformda sorun olduğuna hata analiz grafiğinde yer verdi. 

Konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Getir çöktü mü? 3 Temmuz Getir neden açılmıyor? Getir'de sorun mu var? - 3
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