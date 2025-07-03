Getir çöktü mü? 3 Temmuz Getir neden açılmıyor? Getir'de sorun mu var?
Getir platformundan sipariş vermek isteyen kullanıcılar erişim problemleri ile karşılaştıklarını bildiriyor. Uygulamaya giremediklerini bildirenler ''Getir çöktü mü, neden açılmıyor?'' sorusunu yöneltiyor. Getir uygulamasının açılışında ise ''Sunucuya bağlanılamıyor'' ibaresi yer alıyor.
Market alışverişi, yemek siparişleri ve araş kiralama için kullanılan Getir uygulamasına girişte sorun yaşandığı 3 Temmuz Perşembe günü bildirilmeye başladı. Peki, Getir neden açılmıyor? Getir'de sorun mu var?