Getir uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Mayıs Getir uygulamasında sorun mu var?

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da hizmet veren uygulamaya 4 Mayıs itibarıyla erişim sorunları yaşanıyor. Hatanın kaynağını ve çözümünü öğrenmek isteyenler uygulamadan resmi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden “Getiryemek, Getirbüyük, Getirsu ve Getirçarşı aracılığıla sipariş verebiliyor. Peki Getir uygulaması çöktü mü, sorun mu var? İşte, 4 Mayıs Pazar günü erişim sorununa ilişkin son durum…