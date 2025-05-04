Getir uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Mayıs Getir uygulamasında sorun mu var?

Getir çöktü mü son dakika? Türkiye’nin en fazla sipariş alan uygulamalarından birisi olan Getir’e erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda uygulamaya giriş yaparken hata aldıklarını aktarırıken, mobil uygulama üzerinden giriş yapmaya çalışanlar sorun olup olmadığını yakından takip ediyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda uygulamada sorun olduğu biliniyor. Peki Getir uygulamasında sorun mu var, neden açılmıyor? İşte, uygulamada erişim sorununa ilişkin detaylar...

Getir uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Mayıs Getir uygulamasında sorun mu var? - 1

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da hizmet veren uygulamaya 4 Mayıs itibarıyla erişim sorunları yaşanıyor. Hatanın kaynağını ve çözümünü öğrenmek isteyenler uygulamadan resmi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden “Getiryemek, Getirbüyük, Getirsu ve Getirçarşı aracılığıla sipariş verebiliyor. Peki Getir uygulaması çöktü mü, sorun mu var? İşte, 4 Mayıs Pazar günü erişim sorununa ilişkin son durum…

TÜRKİYE HABERLERİ

Getir uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Mayıs Getir uygulamasında sorun mu var? - 2

GETİR UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ? ( 4 MAYIS 2025)

Türkiye’nin en fazla kullanılan sipariş uygulamalarının başında gelen Getir, erişim sorunları karşı karşıya.

Saat 14.50 itibarıyla kullanıcı raporlamaları doğrultusunda Getir uygulamasına erişilemediği aktarılıyor.

Getir uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Mayıs Getir uygulamasında sorun mu var? - 3

Kullanıcıların bazıları sosyal medya üzerinden uygulamaya sorunsuz giriş yapabildiğini aktarıyor. Getir’den soruna ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Downdetector'a göre uygulamada yaşanan sorun devam ediyor.

Getir uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Mayıs Getir uygulamasında sorun mu var? - 4
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