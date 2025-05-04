Getir uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Mayıs Getir uygulamasında sorun mu var?
Getir çöktü mü son dakika? Türkiye’nin en fazla sipariş alan uygulamalarından birisi olan Getir’e erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda uygulamaya giriş yaparken hata aldıklarını aktarırıken, mobil uygulama üzerinden giriş yapmaya çalışanlar sorun olup olmadığını yakından takip ediyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda uygulamada sorun olduğu biliniyor. Peki Getir uygulamasında sorun mu var, neden açılmıyor? İşte, uygulamada erişim sorununa ilişkin detaylar...
Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da hizmet veren uygulamaya 4 Mayıs itibarıyla erişim sorunları yaşanıyor. Hatanın kaynağını ve çözümünü öğrenmek isteyenler uygulamadan resmi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden “Getiryemek, Getirbüyük, Getirsu ve Getirçarşı aracılığıla sipariş verebiliyor. Peki Getir uygulaması çöktü mü, sorun mu var? İşte, 4 Mayıs Pazar günü erişim sorununa ilişkin son durum…