Gezi masrafları ineklerden: Şırnaklı çift 16 yılda 6 kıtada 40 ülke gezdi
Şırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan Taybet-Feyzullah Artuç çifti, hayvancılıktan sağladıkları gelirle 16 yılda 6 kıtada 40 ülke gezdi.
Şırnak'ta yaşayan Taybet ve Feyzullah Artuç çifti, gençlik yıllarında okudukları gazetenin ekinden etkilenerek dünyayı dolaşma kararı aldı. Minibüs şoförü olan Feyzullah ve hayvancılık yapan Taybet Artuç, birikimleriyle dünyayı geziyor. Gezgin çift, 16 yılda 6 kıtada 40 ülke gezdi. Artuç çifti, 208 ülkeyi gezmeyi hedefliyor.