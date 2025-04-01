Gezi masrafları ineklerden: Şırnaklı çift 16 yılda 6 kıtada 40 ülke gezdi

Eşi ile iki arkadaş gibi dünyanın her yerine gittiğini ve bu durumdan oldukça mutluluk duyduğunu belirten Taybet Artuç ise, altın ve lüks araba almak yerine eşiyle ile birlikte dünyayı dolaştıklarını söyledi. Artuç, "Benim kocam gezmeyi seviyor. O istiyor, ben de onunla beraber gidiyorum. Ben onu hiçbir zaman kırmadım. Daha önce çocuklarımız küçük diye bırakmak istemiyordum. Daha sonra alıştık ve beraber gidiyor, beraber geliyorum. O da bu şekilde daha rahat daha güzel hareket edebiliyor. İki arkadaş gibi beraber her yere gidiyoruz. Mutluyum, dünyayı geziyoruz. Kocam seviyor, ben de yavaş yavaş alıştım. Birlikte dolaşmayı seviyorum, çok güzel oluyor. İnşallah herkese nasip olur öyle beraber gidip gezmek. Gezmeye gidiyoruz. Altın birikimi yapmadık. Bazen kadınlar bana diyorlar, keşke ben de gezmeye gitseydim. Ben de onlara diyorum altın almayın, lüks arabalar almayın, gezmeye gidin" şeklinde konuştu.