Gezi teknesi alev alev yandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yangın çıkan gezi teknesi kullanılamaz hale geldi. Teknedeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gezi teknesi alev alev yandı - 1

Antalya'nın Kemer ilçesinde gezi teknesi yandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gezi teknesi alev alev yandı - 2

Kemer Marina'daki Süleyman Aydoğmuş'a ait "Hilal Ay" adlı gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gezi teknesi alev alev yandı - 3

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.

Gezi teknesi alev alev yandı - 4

Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.

Gezi teknesi alev alev yandı - 5

Teknedeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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