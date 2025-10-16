GFB lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

"KENDİSİ PERUK TAKMAK İSTEDİ"

Gölbaşı ifadesinin devamında olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"- Önce kabul etmedi daha sonra kabul ederek özür dilerim dedi. Paylaşımı istersen sileyim dedi ben de kendisine bunları kimin yaptırdığını sordum, kendisi de telefonunun şifresini girip bana kendisi verdi.

- Dükkanda kendisine tribün videoları vs. izlettik, bunu neden yaptığını sordum, o da Twitter'da gündem yaptığını daha sonrada bu hesapları sattığını söyledi, kendisi benden özür diledi.

- Ben ona özür dileme önemli değil, beni peruk takıp kadın kılığına sokarak paylaştınız dedim, o da ben de takayım dedi. Dükkandan peruk aldırarak başına kendisi peruk taktı, benim nefsime yenildiğim tek nokta budur.

- Hatta daha sonra 20 dakika sonra bu bize yakışmaz diyerek videonun silinmesini istedim. Ben bu olay nedeniyle mağdur oldum, saçma bir şekilde hapiste kaldık, beraatimi talep ederim."