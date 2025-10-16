GFB lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Genç Fenerbahçelilerin lideri Cem Gölbaşı'nın, kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü bir kişiyi alıkoyup, peruk giydirdikten sonra dövdüğü iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Cem Gölbaşı, 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Genç Fenerbahçeliler tribün grubunun lideri Cem Gölbaşı'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Davaya konu olan olay, 4 Kasım 2024 tarihinde meydana geldi.

Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafı alay ederek paylaştığı öne sürülen B.İ.'nin iş yerine gitti.

Burada B.İ.'yi döven şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı.

PERUK TAKIP ÖZÜR DİLETTİLER

Şüpheliler B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın yağma, eziyet etme, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanırken şüphelilerden Hasan Mert Şahin, Yunus Akbalık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖLBAŞI: PAYLAŞIMLAR ORGANİZE

Olayla ilgili duruşma Bakırköy 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanık Cem Gölbaşı savunmasında, "Aylardır sosyal medyada, hakaretlere, küfürlere organize bir şekilde saldırıya maruz kaldık, gerek ben, gerek GFB olarak buna organize şekilde maruz kaldık." dedi.

"Benim kadın kılığında resmimi paylaştılar, bunu paylaşan hesaplar çok fazla takipçisi olan hesaplardır." diyen Gölbaşı, "Neden yapıyorlar diye araştıralım diyorduk çünkü bu paylaşımlar tek bir hesaptan değil, organize bir şekilde onlarca hesaptan yapılmaktadır. Dükkana gittiğimde eniştesi de oradaydı biz dükkana medeni bir şekilde girdik, ben kendisine paylaşımı yapıp yapmadığını sordum." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİ PERUK TAKMAK İSTEDİ"

Gölbaşı ifadesinin devamında olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"- Önce kabul etmedi daha sonra kabul ederek özür dilerim dedi. Paylaşımı istersen sileyim dedi ben de kendisine bunları kimin yaptırdığını sordum, kendisi de telefonunun şifresini girip bana kendisi verdi.

- Dükkanda kendisine tribün videoları vs. izlettik, bunu neden yaptığını sordum, o da Twitter'da gündem yaptığını daha sonrada bu hesapları sattığını söyledi, kendisi benden özür diledi.

- Ben ona özür dileme önemli değil, beni peruk takıp kadın kılığına sokarak paylaştınız dedim, o da ben de takayım dedi. Dükkandan peruk aldırarak başına kendisi peruk taktı, benim nefsime yenildiğim tek nokta budur.

- Hatta daha sonra 20 dakika sonra bu bize yakışmaz diyerek videonun silinmesini istedim. Ben bu olay nedeniyle mağdur oldum, saçma bir şekilde hapiste kaldık, beraatimi talep ederim."

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Altan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Ümit Özaydın hakkında, eziyet suçundan beraat etmesine, birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Ayrıca sanık Gölbaşı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alırken diğer sanıklar ise aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Gölbaşı, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 10 ay ceza alırken Altan, Şahin ve Özaydın 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Ancak Sanık Şahin Beyazyıldız hakkında sanığın daha önce kasıtlı başka bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması nedeniyle , hükmün açıklanmasının geride bırakılması kararı verildi.

Ayrıca sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

