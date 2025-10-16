GFB lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Altan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Ümit Özaydın hakkında, eziyet suçundan beraat etmesine, birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Ayrıca sanık Gölbaşı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alırken diğer sanıklar ise aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
Gölbaşı, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 10 ay ceza alırken Altan, Şahin ve Özaydın 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
Ancak Sanık Şahin Beyazyıldız hakkında sanığın daha önce kasıtlı başka bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması nedeniyle , hükmün açıklanmasının geride bırakılması kararı verildi.
Ayrıca sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.