Gıda mühendisliğini bıraktı, hobisi mesleği oldu: Şimdi siparişlere yetişemiyor
Bolu'da 31 yaşındaki Tuğba Cantürk, gıda mühendisliğini bırakıp annesinin dikiş makinesiyle başladığı hobiyi mesleğe dönüştürdü. Evde başladığı punch ve tufting işiyle kendi atölyesini kuran Cantürk, siparişlere yetişemez hale geldi.
Tuğba Cantürk, gıda mühendisliğini bir süre yaptıktan sonra hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. 3 yıl önce evinde, annesinden kalan eski bir dikiş makinesiyle punch ve tufting işine hobi olarak başlayan Cantürk, zamanla siparişlere yetişemez hale geldi.
Sosyal medyada tasarımlarına gösterilen yoğun ilgiyle birlikte hobisini mesleğe dönüştüren Cantürk, kısa sürede kendi atölyesini kurdu. El emeğiyle ürettiği çantaları kişiye özel desenlerle süsleyen Cantürk, aynı zamanda masa örtüsü, ayna kenarı ve duvar dekorasyonları gibi ev tekstili ürünleri de hazırlıyor.