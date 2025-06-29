Gıda mühendisliğini bıraktı, hobisi mesleği oldu: Şimdi siparişlere yetişemiyor

Üretmeyi çok sevdiğini söyleyen Tuğba Cantürk, şu ifadeleri kullandı:

"Mesleğimin beni tatmin ve mutlu etmediğini anladım. Bir şeyler oluşturup ortaya çıkardığımda, renklerle ve iplerle uğraştığımda, hayal dünyamdakileri gerçekleştirdiğimde daha çok mutlu olduğumu fark ettim. Daha sonra gıda mühendisliğini bırakıp evde hobi olarak bu işi yapmaya başladım. Annem dikişle uğraşıyordu. Annemden görüyordum küçükken, çok hoşuma gidiyordu. Kumaşlarla bir şeyler üretmek, o ürettiklerimizi giymek ya da beğenilmesi benim çok hoşuma gidiyordu. Sanırım annemin de biraz etkisi oldu. Annemden dolayı ben de hayal dünyamla bu işe girdim.''