Gıda mühendisliğini bıraktı, hobisi mesleği oldu: Şimdi siparişlere yetişemiyor

''YENİ TEKNOLOJİLERİ TAKİP EDİYORUM''

Üretim süreci ve gelişen işini anlatan Cantürk, şöyle konuştu:

"İlk başlarda çantayı kendim üretmiyordum ama daha sonrasında bence bunu da yapabilirim diye düşündüm. Annemin yadigar makinesiyle bu işe başladım. İşler ilerleyince kendime büyük sanayi makinesi aldım ve artık hem çantalarımı dikiyorum, hem punchımı yapıyorum. İstenildiği şekilde de hasır çantalar da yapıp üstüne punch monte edebiliyoruz. İnsanların her isteğini karşılamaya çalışıyorum. Her gün kendime yeni bir yenilik katmaya çalışıyorum. Yerimde saymayı çok seven bir insan değilim. O yüzden yeni teknolojileri, yeni ürünleri, yenilikleri her zaman takip etmeye çalışıyorum.''