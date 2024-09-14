Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar...

İstanbul Avcılar'da kullanma tarihi geçen, üretim yeri ve etiketi olmayan sucuk, et ürünleri, peynir, helva, zeytin ve zeytinyağları bulundu. Derin dondurucuda veya saklama yerlerinde bulunan ambalajı bozuk, küflü peynir, zeytin ve helvalara el konuldu. Gıda toptancısının iş yeri denetimin ardından mühürlendi.

Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 1

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi'ndeki bir gıda toptancısında denetim yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 2

Dondurucularda standartlara uymayan çok sayıda ürün olduğunu belirleyen ekipler, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bilgi vererek kapsamlı denetim için ekip istedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen görevliler, ürünleri tek tek kontrol etti.

Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 3

Denetimler sırasında ürünlerin birçoğunun son kullanma tarihinin geçtiği görüldü.

Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 4

Kavurmaların son kullanma tarihinin 2023 yılı Şubat ayı olduğu ve çok miktarda benzer et ürünü bulunduğu tespit edildi.

Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 5

Derin dondurucuda veya saklama yerlerinde bulunan ambalajı bozuk, küflü peynir, zeytin ve helvalara el konuldu.

Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 6

Dondurucuda istiflenen tabakların içinde nerede ve hangi koşullarda hazırlanarak paketlendiği bilinmeyen kıymaların olduğu görüldü.

Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 7

Hatay'dan getirildiği öne sürülen etiketsiz ve üretim bilgileri bulunmayan zeytinyağı şişe ve tenekelerinin incelenmesine de karar verildi.

Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 8

Ekipler, iş yerini de mühürledi.

Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 9

"DOLAPTA YAZILAR SİLİNİYOR"

Denetim yapılan gıda toptancısındaki görevli, zabıta ve gıda mühendislerine "Dolapta yazılar siliniyor. Satıldığı zaman bunlara etiket yapıştırıyoruz." dedi.

Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 10

Görevli ayrıca son kullanma tarihi geçen ürünleri yanlışlıkla yeni ürünlerin arasında muhafaza ettiklerini de söyledi.

Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 11
Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 12
Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 13
Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 14
Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar... - 15
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