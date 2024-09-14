Gıda toptancısında akıl almaz görüntüler: Küflü peynirler, kullanım tarihi geçmiş sucuklar...
İstanbul Avcılar'da kullanma tarihi geçen, üretim yeri ve etiketi olmayan sucuk, et ürünleri, peynir, helva, zeytin ve zeytinyağları bulundu. Derin dondurucuda veya saklama yerlerinde bulunan ambalajı bozuk, küflü peynir, zeytin ve helvalara el konuldu. Gıda toptancısının iş yeri denetimin ardından mühürlendi.
Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi'ndeki bir gıda toptancısında denetim yaptı.