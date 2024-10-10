Gıdada sahtecilik boyut atlıyor! Marketten alırken dikkat... Salça diye satıyorlar

Yumaklı, artık sahte ürünle ilgili açıklamaların daha hızlı yapılacağını belirtirken, "Bunlar uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Herhangi bir yayınlama periyodu yoktu ve toplu şekilde yayınlanmaktaydı. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak" demişti.

Bakanlığın açıkladığı firmalara ait ürünler içinde alkole rastlanılan da var.