Gıdada sahtecilik boyut atlıyor! Marketten alırken dikkat... Salça diye satıyorlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik yapan firmaların listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlığın sitesinde yayınlanan listeyle, ürünlerine yabancı madde karıştıran firmalar yeniden duyuruldu. Kangal sucuk ve köftede kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine ise tohum yağları tespit edilirken son olarak salçanın içinden çıkan pes dedirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.
Halk sağlığını tehlikeye atan firmaların listesi bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.