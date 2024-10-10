Gıdada sahtecilik boyut atlıyor! Marketten alırken dikkat... Salça diye satıyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik yapan firmaların listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlığın sitesinde yayınlanan listeyle, ürünlerine yabancı madde karıştıran firmalar yeniden duyuruldu. Kangal sucuk ve köftede kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine ise tohum yağları tespit edilirken son olarak salçanın içinden çıkan pes dedirtti.

Gıdada sahtecilik boyut atlıyor! Marketten alırken dikkat... Salça diye satıyorlar - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Halk sağlığını tehlikeye atan firmaların listesi bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gıdada sahtecilik boyut atlıyor! Marketten alırken dikkat... Salça diye satıyorlar - 2

Farklı bölgelerde faaliyet gösteren markaların ürünlerinde salçada  ve demlik poşet çayda gıda boyasına rastlandı. 

Gıdada sahtecilik boyut atlıyor! Marketten alırken dikkat... Salça diye satıyorlar - 3

Dün yayınlanan listedeyse zeytinyağları dikkat çekmişti. 

Zeytinyağına genelde tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı. Sahtekarlık yapan firmaların "gerçek", "hakiki" gibi markalar kullanması dikkat çekti.

Gıdada sahtecilik boyut atlıyor! Marketten alırken dikkat... Salça diye satıyorlar - 4

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek taklit-tağşiş yapılmış ürünler listesine bugün eklenenler ve önceki günlere ait marka ve ürünleri...

Gıdada sahtecilik boyut atlıyor! Marketten alırken dikkat... Salça diye satıyorlar - 5

Taklit, tağşiş ve hileli gıdalar, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak.

Gıdada sahtecilik boyut atlıyor! Marketten alırken dikkat... Salça diye satıyorlar - 6

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıdanın takibi konusunda uygulamaya konulan yeni sistemin bugünden itibaren devreye gireceğini duyurdu ve ihlal edenlerin ilan edileceğini belirtmişti.

Gıdada sahtecilik boyut atlıyor! Marketten alırken dikkat... Salça diye satıyorlar - 7

Yumaklı, artık sahte ürünle ilgili açıklamaların daha hızlı yapılacağını belirtirken, "Bunlar uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Herhangi bir yayınlama periyodu yoktu ve toplu şekilde yayınlanmaktaydı. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak" demişti. 

Bakanlığın açıkladığı firmalara ait ürünler içinde alkole rastlanılan da var.

Gıdada sahtecilik boyut atlıyor! Marketten alırken dikkat... Salça diye satıyorlar - 8

Ayrıca alkollü mekanlarda ilişkin yapılan yeni bir düzenleme de dün Resmi Gazete'de yayımlandıç

İşletmelerdeki servis amaçlı materyallerin, alkollü içki servisi ve tüketimi haricinde herhangi bir amaçla kullanılması sınırlandırıldı.

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