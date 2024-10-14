Gilaburu için sıraya giriyorlar: Masrafı yok, doğada kendiliğinden yetişiyor

Tansiyon ve kalp hastası olduğunu anlatan Şimşek, "Sabahleyin ağzıma dört gilaburu attım. Sanki ilacımı yutmuş gibi bir halim var. O kadar düzeltti, dengeyi sağladı. Dişlerimin dibindeki o kistleri yerinden oynatıyor, temizliyor. Prostat başlangıcı var, mevsiminde bu meyveyi yemeye başlayınca rahatlıyorum. Çok faydalı bir meyve. Benim için bu meyve armuttan da elmadan da çok değerli." ifadelerini kullandı.



Şimşek, gilaburuyu çevresindekilere sattığını, faydasını bilenlerin sipariş verdiğini ya da gelip aldığını dile getirdi.