Gilaburu için sıraya giriyorlar: Masrafı yok, doğada kendiliğinden yetişiyor
Kayseri'nin Akkışla ve Bünyan ilçelerinde hasadına başlanan tescilli gilaburu meyvesi, birçok ilden talep görüyor.
Doğada kendiliğinden yetişen, üzüme benzeyen ve kırmızı rengiyle dikkati çeken gilaburu, hem meyve hem de meyve suyu olarak tüketilebiliyor.
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesince önceki yıllarda yapılan çalışmada, böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliği bilimsel olarak kanıtlanan gilaburu, Akkışla ve Bünyan ilçelerinde toplandıktan sonra salamura yapılarak yıl boyunca yenilebiliyor.