Giresun'da atık barajından zehir yayıldı

Haberler - NTV Haber - DHA 02.12.2021 - 10:48
Şebinkarahisar ilçesinde atık barajının bir bölümü 18 Kasım'da yıkıldı. İşletmede kullanılan ve zehirli olduğu öne sürülen atıklar, Darabul Deresi ile çevreye yayıldı.
Bölgedeki tarım arazileri zarar gördü.
Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesine göre, sızan atık miktarı yaklaşık 4 bin 500 ton.
Giresun Valiliği, işletmenin faaliyetlerini süresiz durdurdu, sorumlular hakkında idari işlem başlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri bölgede inceleme yaptı, numuneler alındı.