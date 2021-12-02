Giresun'da atık barajından zehir yayıldı

Giresun'da bir maden işletmesinin atık barajında sızma oldu. Çevreye yayılan zararlı atıklar üzerine inceleme başlatıldı. Valilik, işletmenin faaliyetlerini süresiz durdurdu.

Haberler - NTV Haber - DHA 02.12.2021 - 10:48

Giresun'da atık barajından zehir yayıldı - 1

ATIK BARAJINDAKİ SIZMA ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇTI

Şebinkarahisar ilçesinde atık barajının bir bölümü 18 Kasım'da yıkıldı. İşletmede kullanılan ve zehirli olduğu öne sürülen atıklar, Darabul Deresi ile çevreye yayıldı.

Giresun'da atık barajından zehir yayıldı - 2

''SIZAN ATIK YAKLAŞIK 4 BİN 500 TON''

Bölgedeki tarım arazileri zarar gördü.

Giresun'da atık barajından zehir yayıldı - 3

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesine göre, sızan atık miktarı yaklaşık 4 bin 500 ton.

Giresun'da atık barajından zehir yayıldı - 4

İŞLETMENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Valiliği, işletmenin faaliyetlerini süresiz durdurdu, sorumlular hakkında idari işlem başlattı.

Giresun'da atık barajından zehir yayıldı - 5

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri bölgede inceleme yaptı, numuneler alındı.

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