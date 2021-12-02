Giresun'da atık barajından zehir yayıldı

ATIK BARAJINDAKİ SIZMA ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇTI

Şebinkarahisar ilçesinde atık barajının bir bölümü 18 Kasım'da yıkıldı. İşletmede kullanılan ve zehirli olduğu öne sürülen atıklar, Darabul Deresi ile çevreye yayıldı.