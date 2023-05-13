Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa

Giresun'da doğada annelerini kaybeden 3 yavru ayı, köylüler tarafından bulundu.
Yavru ayılar, ihbar sonrası koruma altına alınıp Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
Kontrolleri yapılıp, bakıma alınan yavrulara, 'Ziver', 'Hurşit' ve 'Şekerpare' adı verildi. Böylece merkezdeki bozayı sayısı, 11'i yavru olmak üzere 74'e yükseldi.
Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, "Geçtiğimiz günlerde Giresun ilinde annelerini kaybetmiş ve yardıma muhtaç şekilde 3 yavru ayımız bulunmuş. Arazi çalışmaları yapıldığında anne bulunamamış ve Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağımıza 3 yavru ayımız geldi. Yavrularımızın kontrolleri, burada görevli uzman veteriner hekimlerimizce yapılmış, 2 tanesinin erkek birinin dişi olduğu tespit edilmiştir. " dedi.
Yavrulara besin takviyesi yapıldığını söyleyen Bozkurt, sıvı kaybı olduğunu ve stresli olduklarını, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir sıkıntılarının olmadığını açıkladı.
Laktozsuz süt, bal, vitamin tozları ve meyve püreleri olan bir karışım yapılıp, günde 6 kez beslenen yavrulara 2 ay boyunca bu besin takviyesi devam edecek.
Yavruların 3 bin 600 ile 4 bin 300 gram ağırlığında, yaklaşık 2,5 aylık olduklarını tahmin ediliyor.
Belli dönem sonra yavrulara katı gıda vermeye de başlanılacak.