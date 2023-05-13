Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa

Giresun'da ormanda bulunan ve koruma altına alınan 3 yavru ayı, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'na getirildi. Kontrolleri yapılıp, bakıma alınan yavrulara, 'Ziver', 'Hurşit' ve 'Şekerpare' adı verildi.

Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa - 1

Giresun'da doğada annelerini kaybeden 3 yavru ayı, köylüler tarafından bulundu.

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Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa - 2

Yavru ayılar, ihbar sonrası koruma altına alınıp Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa - 3

ZİVER, ŞEKERPARE, HURŞİT

Kontrolleri yapılıp, bakıma alınan yavrulara, 'Ziver', 'Hurşit' ve 'Şekerpare' adı verildi. Böylece merkezdeki bozayı sayısı, 11'i yavru olmak üzere 74'e yükseldi.

Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa - 4

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, "Geçtiğimiz günlerde Giresun ilinde annelerini kaybetmiş ve yardıma muhtaç şekilde 3 yavru ayımız bulunmuş. Arazi çalışmaları yapıldığında anne bulunamamış ve Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağımıza 3 yavru ayımız geldi. Yavrularımızın kontrolleri, burada görevli uzman veteriner hekimlerimizce yapılmış, 2 tanesinin erkek birinin dişi olduğu tespit edilmiştir. " dedi.

Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa - 5

Yavrulara besin takviyesi yapıldığını söyleyen Bozkurt, sıvı kaybı olduğunu ve stresli olduklarını, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir sıkıntılarının olmadığını açıkladı.

Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa - 6

Laktozsuz süt, bal, vitamin tozları ve meyve püreleri olan bir karışım yapılıp, günde 6 kez beslenen yavrulara 2 ay boyunca bu besin takviyesi devam edecek.

Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa - 7

Yavruların 3 bin 600 ile 4 bin 300 gram ağırlığında, yaklaşık 2,5 aylık olduklarını tahmin ediliyor.

Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa - 8

Belli dönem sonra yavrulara katı gıda vermeye de başlanılacak.

Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa - 9
Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa - 10
Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa - 11
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