Giresun'da faciadan dönüldü

Giresun'un Eynesil ilçesinde tüp yüklü kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeridi aşarak oto galerisinin duvarına çarparak durabildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada 7 araç zarar gördü. Tüplerin kaza sırasında patlamaması ise bir faciayı önledi.

İHA 24.05.2021 - 09:48

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İlçenin Altınlı Mahallesinde dün gece meydana gelen kazada Trabzon istikametinden Giresun istikametine giden içi tüp yüklü kamyon, belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
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Orta bariyeri aşan kamyon büyük bir gürültü ile yolun karşısında bulunan bir oto galerisinin duvarına çarparak durabildi.
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7 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, 7 araç zarar gördü.
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''BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ''

Kazayı anlatan apartman sakinleri “Gece büyük bir gürültüyle uyandık ve deprem olduğunu düşündük, tüplerin patlamaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü” ifadelerini kullandı.
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