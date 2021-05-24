Giresun'da faciadan dönüldü

İlçenin Altınlı Mahallesinde dün gece meydana gelen kazada Trabzon istikametinden Giresun istikametine giden içi tüp yüklü kamyon, belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Orta bariyeri aşan kamyon büyük bir gürültü ile yolun karşısında bulunan bir oto galerisinin duvarına çarparak durabildi.