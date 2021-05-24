Giresun'da faciadan dönüldü

Giresun'un Eynesil ilçesinde tüp yüklü kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeridi aşarak oto galerisinin duvarına çarparak durabildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada 7 araç zarar gördü. Tüplerin kaza sırasında patlamaması ise bir faciayı önledi.
Abone ol
Paylaş
İHA 24.05.2021 - 09:48
İlçenin Altınlı Mahallesinde dün gece meydana gelen kazada Trabzon istikametinden Giresun istikametine giden içi tüp yüklü kamyon, belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Orta bariyeri aşan kamyon büyük bir gürültü ile yolun karşısında bulunan bir oto galerisinin duvarına çarparak durabildi.
7 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, 7 araç zarar gördü.
''BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ''
Kazayı anlatan apartman sakinleri “Gece büyük bir gürültüyle uyandık ve deprem olduğunu düşündük, tüplerin patlamaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü” ifadelerini kullandı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.