Giresun'da sağanak sonrası sel

Giresun il merkezi ve Yağlıdere ilçesinin ardından Dereli ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi,

İHA 22.08.2020 - 22:06 | Son Güncelleme : 22.08.2020 - 22:13

Giresun'da sağanak sonrası sel - 1
Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı.
Giresun'da sağanak sonrası sel - 2
Dereli ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu.
Giresun'da sağanak sonrası sel - 3
İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü.
Giresun'da sağanak sonrası sel - 4
Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı.
Giresun'da sağanak sonrası sel - 5
İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı.
Giresun'da sağanak sonrası sel - 6
Dereli Kaymakamlığı tarafından yapılan anonslarda vatandaşların evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Ekipler, iş makineleriyle duruma müdahale etmeye devam ediyor.
Giresun'da sağanak sonrası sel - 7
Giresun'da sağanak sonrası sel - 8
Giresun'da sağanak sonrası sel - 9
Giresun'da sağanak sonrası sel - 10

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