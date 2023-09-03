Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Giresun'da etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu - 1

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, gece sağanak olarak devam etti. Etkili sağanak nedeniyle kent merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkisinde su birikintileri oluştu, bazı iş yeri ve zemin kattaki evleri su bastı. 

Ordu ve Trabzon yönlerine bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu - 2

"Metrekareye 132 kilogram civarında yağış düştü"

Giresun Belediyesi ekipleri, iş yerlerinin yanı sıra sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kentte etkili olan sağanakta, metrekareye 132 kilogram civarında yağış düştüğünü söyledi.

Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu - 3

Yağışın bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtığını bildiren Şenlikoğlu, "Tabii bölgemizin kaderi diyelim. Yağışın yüksek miktarda düşmesinden dolayı bölgemizde bazı noktalarda su baskınları oldu. Beklentimizin çok daha üzerinde bir sel afeti ama anında müdahale ettiğimiz için şu anda en asgari düzeyde inşallah sıkıntıyı atlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Şenlikoğlu, ana yollarda oluşan su birikintisini bir saat içerisinde tahliye ettiklerini kaydederek, Hacısiyam Mahallesi'nin Sazbeyi mevkisinde de su baskınlarına müdahale ettiklerini aktardı.

Esnafın dükkanlarındaki suyu tahliye etme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şenlikoğlu, kısa süre içerisinde olumsuzlukları ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu - 4
Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu - 5
Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu - 6
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