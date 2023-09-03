Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, gece sağanak olarak devam etti. Etkili sağanak nedeniyle kent merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkisinde su birikintileri oluştu, bazı iş yeri ve zemin kattaki evleri su bastı.

Ordu ve Trabzon yönlerine bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.