Giresun’daki aramalar 4’üncü gününde (50 yaşındaki adam heyelanda kaybolmuştu)
Giresun’da sel ve taşkınların olduğu Duroğlu beldesinde, heyelanda ahşap evi toprak altında kalınca kaybolan 50 yaşındaki Rıdvan Coşar’ı arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor. Ekipler, botla girdikleri derede aramalarına devam ederken, dalgıçlar da çalışmalarını sürdürüyor.
Doğu Karadeniz'de 4 gün önce etkili olan sağanak, Giresun’da yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sel ve taşkınlara neden olurken, merkeze bağlı Duroğlu beledisinde yollarda su birikintileri oluştu.