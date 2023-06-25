Giresun’daki aramalar 4’üncü gününde (50 yaşındaki adam heyelanda kaybolmuştu)

Giresun’da sel ve taşkınların olduğu Duroğlu beldesinde, heyelanda ahşap evi toprak altında kalınca kaybolan 50 yaşındaki Rıdvan Coşar’ı arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor. Ekipler, botla girdikleri derede aramalarına devam ederken, dalgıçlar da çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun’daki aramalar 4’üncü gününde (50 yaşındaki adam heyelanda kaybolmuştu) - 1

Doğu Karadeniz'de 4 gün önce etkili olan sağanak, Giresun’da yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sel ve taşkınlara neden olurken, merkeze bağlı Duroğlu beledisinde yollarda su birikintileri oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Giresun’daki aramalar 4’üncü gününde (50 yaşındaki adam heyelanda kaybolmuştu) - 2

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Beldenin yüksek kesimlerinde mahsur kalanlar AKUT ekiplerince göle dönen yoldan iş makinesi ile kurtarılıp, güvenli alana götürüldü.

Giresun’daki aramalar 4’üncü gününde (50 yaşındaki adam heyelanda kaybolmuştu) - 3

Beldede bazı park halindeki araçlar da sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandı. Bölgede hasar tespiti ve temizlik çalışması sürüyor.

Giresun’daki aramalar 4’üncü gününde (50 yaşındaki adam heyelanda kaybolmuştu) - 4

Beldenin Çağlayan Mahallesi’nde yamaç arazide meydana gelen heyelanda sürüklenerek toprak altında kalan ahşap evde tek başına kalan Rıdvan Coşar, kayboldu. Günlerdir süren aramalardan sonuç alınamayan Coşar için çalışmalara dördüncü günde de devam edildi.

Giresun’daki aramalar 4’üncü gününde (50 yaşındaki adam heyelanda kaybolmuştu) - 5

Heyelan bölgesi ve Aksu Deresi arasında aramalarını yoğunlaştıran AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, henüz Coşar’a dair bize ize ulaşamadı.

Giresun’daki aramalar 4’üncü gününde (50 yaşındaki adam heyelanda kaybolmuştu) - 6

Ekipler, botla girdikleri derede aramalarına devam ederken, dalgıçlar da çalışmalarını sürdürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER