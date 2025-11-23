Giresun'dan basketbolun zirvesine... Öğretmenleri, Alperen Şengün'ün NBA yolculuğunu anlattı

Şengün'ün basketbolda çok iyi yerlere geldiğini vurgulayan Ertürk, şöyle devam etti:

"NBA'de All-Star seçilen ikinci Türk oyuncuydu. Bu haberi ilk duyduğumda çok duygulandım hatta ağladım. Şunu düşündüm, akademik olarak ilerleyemedi ama sporda kendini yetiştirdi, geliştirdi ki dünya çapında da bir sporcu oldu. Bu beni çok mutlu etti, çok gururlandım."

Ertürk, Şengün'ün milli takımda oynadığı maçları takip ettiğini belirterek, "Her hareketine dikkat ediyorum. Basketi attı mı, atacak mı? Atik ve çevik olması hoşumuza gidiyor. Bunlar insanı gururlandırıyor, onurlandırıyor. Kendini güzel yerlere taşıması beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.