Giresun'u sel vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti



Giresun, Samsun, Rize, Trabzon'da sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Giresun'daki sel ve heyelanlarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı 23.08.2020 - 10:52

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı. Dereli ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu. GİRESUN'DA YENİDEN YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı.

Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da 4 kişi hayatını kaybetti. Bakan Soylu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden birinin jandarma olduğunu açıkladı.

118 köy yolunun kapalı olduğunu belirten Soylu, ''(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "133 vatandaşımız kurtartıldı, 3’ü kurtarılmayı bekliyor'' diye konuştu.

Soylu, şunları kaydetti: "Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

''AĞUSTOS AYI ORTALAMASININ 1,5 MİSLİ BİR GÜNDE YAĞDI'' Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Giresun'daki sel ile ilgili, "Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı. Tüm zarar gören yerlerle ilgili temizlik ve tespit çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği ve olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Giresun'a göndererek gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Giresun’a gitti. Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıya seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerekli adımların atılması talimatını verdi.

CHP, GİRESUN AFET BÖLGESİNE HEYET GÖNDERDİ Öte yandan CHP de, Giresun afet bölgesine incelemelerde bulunmak üzere heyet gönderdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun Başkanlığındaki heyette; milletvekilleri Uğur Bayraktutan, Kadim Durmaz, Barış Karadeniz, Mustafa Adıgüzel, Kemal Zeybek ve Necati Tığlı bulunuyor.

GİRESUN-SİVAS KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas karayolu ulaşıma kapandı.

Terme ilçesinde de Çayın debisi yükseldi. Zabıta ekipleri Terme Çayı'nın etrafını güvenlik gerekçesiyle kapattı. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışma yaptı.

SAMSUN Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde de sağanak etkili oldu. Yağış sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgede, hasat sonrası kurumaya bırakılan fındıklar da su altında kaldı. İşçiler, fındıkları kurtarmak için çabaladı.

ORDU Ordu'da şiddetli sağanak sonrası denizde hortum meydana geldi. Altınordu ilçesi açıklarında oluşan hortum yaklaşık 5 dakika sonra gözden kayboldu.



Fatsa ilçesinde de sağanak etkiliydi. Mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Fırtınaya dayanamayan bazı çadırlar yıkıldı. Eşyalarını kurtarmaya çalışan bazı işçiler sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA AFAD'tan yapılan açıklamada, Giresun'da aşırı yağış sonucu su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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