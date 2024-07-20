Giresun’u sel vurdu: Karayolu ulaşıma kapandı, bir ev yan yattı

Giresun’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran yağış, kent merkezi başta olmak üzere Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde sele neden oldu. Yaşanan sel ve heyelanlar sonrasında Tirebolu’da bir ev yan yattı. İlçede 4 ev de tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Giresun’u sel vurdu: Karayolu ulaşıma kapandı, bir ev yan yattı - 1

Giresun’u sel vurdu.

Dün akşam saatlerinden itibaren il merkezinin iç kesimleri, Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde aşırı yağışlar neticesinde sel ve heyelan olayları meydana geldi.

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Giresun’u sel vurdu: Karayolu ulaşıma kapandı, bir ev yan yattı - 2

Söz konusu bölgeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 50’ye yakın mahsur kalma, sel, heyelan ve toprak kayması ihbarı gelirken, Tirebolu ilçesi Köseler köyünde 1 konutun çöktüğü ihbarı üzerine ekipler olay yerine intikal ederken, çöken evin içinde kimsenin olmadığı tespit edildi.

Giresun’u sel vurdu: Karayolu ulaşıma kapandı, bir ev yan yattı - 3

Aynı köyde 4 evde sel ve heyelanlardan zarar görerek tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yaşanan afette can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Giresun’u sel vurdu: Karayolu ulaşıma kapandı, bir ev yan yattı - 4

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Tirebolu-Doğankent yolu 6 Şehitler Köprüsü civarında heyelandan dolayı Giresun-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapanırken, gece boyu süren çalışmalar sonrasında yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Bölgeye Samsun ve Ordu’dan gelen AFAD ekiplerinin yanı sıra AKUT ve gönüllüler dahil olmak üzere 50’nin üzerinde arama kurtarma ekibi sevk edilirken, mahsur kalan vatandaşlar bulundukları noktalardan tahliye edilerek kurtarıldı.

Giresun’u sel vurdu: Karayolu ulaşıma kapandı, bir ev yan yattı - 5

Heyelan olan yolların onarımı sürerken, yağışların bugün gün boyunca da etkili olacağı belirtilirken, vatandaşların sel ve heyelan riski olan bölgelerden uzak durmaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi.

Giresun’u sel vurdu: Karayolu ulaşıma kapandı, bir ev yan yattı - 6
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