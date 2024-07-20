Giresun’u sel vurdu: Karayolu ulaşıma kapandı, bir ev yan yattı
Giresun’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran yağış, kent merkezi başta olmak üzere Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde sele neden oldu. Yaşanan sel ve heyelanlar sonrasında Tirebolu’da bir ev yan yattı. İlçede 4 ev de tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.
Giresun’u sel vurdu.Dün akşam saatlerinden itibaren il merkezinin iç kesimleri, Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde aşırı yağışlar neticesinde sel ve heyelan olayları meydana geldi.