Giresun’un tek kadın erkek kuaförü: "Yapamazsın, bu erkek işidir" diyenler oldu ama pes etmedi
Giresun’un tek kadın erkek kuaförü olan 19 yaşındaki Aysun Torol'u görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aysun Torol, küçük yaşlarda saçını kestirmek için gittiği erkek kuaföründe okul harçlığını kazanmak için çalışmaya başladı.
Giresun il merkezinde 20 yıldır berberlik yapan Serdar Uslu'nun yanında 1 yıl önce çıraklığa başlayan Aysun Torol, artık saç-sakal tıraşı dahil her türlü berber işini başarıyla yapıyor. Bir çok müşteri, genç kızın bu becerisini ilk başta şaşkınlıkla karşılasa da sonrasında memnun kalıyor.