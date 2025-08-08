Giriş belgeleri yayımlandı! AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF sınav takviminde sona gelindi. 2024-2025 yılı takvimine göre öğrenciler yaz okulu sınavına katılım gerçekleştirecek. Anadolu Üniversitesi açıköğretim yaz okulu sınavı için adaylar sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden belgeler yayımlandı. Böylece yaz okulu 30 Haziran'da başlamıştı ve sınavla beraber son bulacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı hangi gün?

Giriş belgeleri yayımlandı! AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? - 1

AÖF sınav tarihleri öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Bir eğitim yılı geride kalırken açıköğretim öğrencileri dönemin son sınavı olan yaz okulu sınavına katılım gösterecek. Sınav ağustos ayı itibarıyla yapılacak. Yaz okulu sınavı giriş belgeleri de Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı.  İşte, AÖF yaz okulu sınav günü...

Giriş belgeleri yayımlandı! AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? - 2

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Yaz okulu sınavı tek oturumda uygulanacak.

Yaz okulu sınavı ile öğrenciler üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabiliyor.

Giriş belgeleri yayımlandı! AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? - 3

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Yaz okulu sınavına dair sınav giriş belgesi 8 Ağustos Cuma günü aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

Giriş belgeleri yayımlandı! AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? - 4

AÖF 2025-2026 SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi:
Ara sınav 6-7 Aralık 2025
Final sınavı 17-18 Ocak 2026

Bahar dönemi:
Ara sınav 4-5 Nisan 2026
Final sınavı 16-17 Mayıs 2026
Yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026

