Giriş belgeleri yayımlandı! AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
AÖF sınav takviminde sona gelindi. 2024-2025 yılı takvimine göre öğrenciler yaz okulu sınavına katılım gerçekleştirecek. Anadolu Üniversitesi açıköğretim yaz okulu sınavı için adaylar sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden belgeler yayımlandı. Böylece yaz okulu 30 Haziran'da başlamıştı ve sınavla beraber son bulacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı hangi gün?
AÖF sınav tarihleri öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Bir eğitim yılı geride kalırken açıköğretim öğrencileri dönemin son sınavı olan yaz okulu sınavına katılım gösterecek. Sınav ağustos ayı itibarıyla yapılacak. Yaz okulu sınavı giriş belgeleri de Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. İşte, AÖF yaz okulu sınav günü...