Gırtlak kanserine yakalandı, tutkusundan vazgeçmedi: Yaşama böyle tutundu

"RESİM TUTKUMU BİLGİSAYARDA GİDERDİM"

Kemoterapi aldığı günlerde müzik açıp dans ettiğini ve ses kısıklığı geçtikçe bağıra bağıra şarkı söylediğini söyleyen Yurt, "Resim yapmak da bana çok iyi geldi. Çünkü yağlı boyaya doktorum izin vermedi. Gırtlak olduğu için direkt kokudan uzak durmam gerektiğini söyledi. Onun için bu resim tutkumu bilgisayarla gidermiş oldum. Şimdi bile canım sıkılınca oturup bilgisayarda resim yapıyorum. Tabii yağlı boyadan vazgeçmiyorum ama bilgisayarda da çok eğlenceli oluyor. Kemoterapiler arasında geziye gidiyordum. Hatta geziye giderken saçlarım böyle minik minik çıkmaya başlamıştı. Antakya'yı gördüm. O sırada Göbeklitepe'yi gördüm. Kapadokya'ya gittik. Çok güzel gezdik o dönemde. Erken tanı hayat kurtarır ve ümitsizliğe kapılmadan mücadeleye devam edeceksiniz. Hayat yaşamaya değer" diye konuştu.