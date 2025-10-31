Gırtlak kanserine yakalandı, tutkusundan vazgeçmedi: Yaşama böyle tutundu
Ankara'da gırtlak kanserine yakalanınca çok sevdiği yağlı boya resmi bırakmak zorunda kalan emekli matematik öğretmeni Gülümser Yurt (70), tedavi sürecinde bilgisayar üzerinde resim yapmaya devam etti. Yurt, 8 ay süren kemoterapi ve ışın tedavisiyle hastalığı yendi.
Emekli matematik öğretmeni 2 çocuk annesi Gülümser Yurt, eşinin vefatından sonra sık sık ses kısıklığı yaşadı. Öğretmen olduğu için bu durumu normal karşılayan Yurt, kızlarının ısrarı üzerine 1,5 yıl önce hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde gırtlak kanseri teşhisi konuldu.