Gişelerde art arda kazalar! Uzmanlardan yol hipnozu uyarısı

Pendik'te iki gün arayla gişelerde trafik kazası meydana geldi. Her iki kaza da birbirinin kopyası gibi. Uzmanlar uyarıyor, gişeye yaklaşırken ya da yağışlı havalarda uyulması gereken kurallar var.

Gişelerde art arda kazalar! Uzmanlardan yol hipnozu uyarısı - 1

Bugün İstanbul Pendik'te yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda araç kontrolden çıktı. Araç, Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri'nde duran TIR'a çarparak adeta hurdaya döndü. Hız göstergesi saatte 130 kilometreyi işaret ediyordu. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Cihat Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA İKİNCİ KAZA: 1 ÖLÜ / HABER

Pendik'te Cumartesi günü de bu sefer Kurnaköy gişelerinde benzer bir kaza oldu. Yine bir otomobil gişelerde duran TIR'a çarptı. Kazada, 4 kişi hayataını kaybetti.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA FECİ KAZA: DÖRT CAN KAYBI VAR / HABER

TÜRKİYE HABERLERİ

Gişelerde art arda kazalar! Uzmanlardan yol hipnozu uyarısı - 2

"YAĞIŞLI HAVANIN İLK SAATLERİNE DİKKAT!"

Art arda meydana gelen kazalar özellikle yağmurlu havalarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Otomobil ve Sürüş Uzmanı Turgut Yüksekdağ, özellikle yağışlı havaların ilk saatlerinde yolun daha kaygan olduğuna dikkat çekiyor.  Yüksekdağ, "Bu kazada hız yine düşürülmemiş orada araç veya TIR olduğu varsayımını göz önüne almamış. Gişelere gelirken 30 kilometre maksimum süratle geçilecek der ama sürücülerin çok hızlı gelebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gişelerde art arda kazalar! Uzmanlardan yol hipnozu uyarısı - 3

"ÖNDEKİ ARACIN OTOMATİK GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Gişelerdeki kazalarda genellikle öndeki aracın Hızlı Geçiş Sistemi'ni kullanacağı  düşüncesiyle arkadaki aracın hız azaltmadığından dolayı kaynaklandığını söyleyen Yüksekdağ, "Otomatik geçeceklerini düşünüyorlar ama duran ödeme yapan veya herhangi bir sebepten duran otomobiller olduğunu da hesaba katmak gerek." uyarısında bulundu.

Gişelerde art arda kazalar! Uzmanlardan yol hipnozu uyarısı - 4

YOL HİPNOZUNA DİKKAT!

Yol hipnozuna dikkat çeken Yüksekdağ, "Yol hipnozu diye bir şey var. Özellikle yol konsantrasyonunuz yoksa belli bir süratle gidiyorsanız, yol hipnozu ile karşılaşabilirsiniz. Aslında o an yolun neresinde olduğunuz ve neyle karşılaşacağınızın farkında olmayabilirsiniz. Bir diğer önemli bir şey sürücülerin sık sık telefonla uğraştığını görüyoruz." diye konuştu.

Otomobil kullanmanın her dakika her saniye tam konsantrasyon gerektirdiğini belirten Yüksekdağ, "Yola konsantre olacaksınız. Otomobilinize konsantre olacaksınız. Yola hava şartlarına göre aracınızı kullanacaksınız." uyarısında bulundu.

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