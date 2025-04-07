Gişelerde art arda kazalar! Uzmanlardan yol hipnozu uyarısı

YOL HİPNOZUNA DİKKAT!

Yol hipnozuna dikkat çeken Yüksekdağ, "Yol hipnozu diye bir şey var. Özellikle yol konsantrasyonunuz yoksa belli bir süratle gidiyorsanız, yol hipnozu ile karşılaşabilirsiniz. Aslında o an yolun neresinde olduğunuz ve neyle karşılaşacağınızın farkında olmayabilirsiniz. Bir diğer önemli bir şey sürücülerin sık sık telefonla uğraştığını görüyoruz." diye konuştu.

Otomobil kullanmanın her dakika her saniye tam konsantrasyon gerektirdiğini belirten Yüksekdağ, "Yola konsantre olacaksınız. Otomobilinize konsantre olacaksınız. Yola hava şartlarına göre aracınızı kullanacaksınız." uyarısında bulundu.