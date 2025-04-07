Gişelerde art arda kazalar! Uzmanlardan yol hipnozu uyarısı
Pendik'te iki gün arayla gişelerde trafik kazası meydana geldi. Her iki kaza da birbirinin kopyası gibi. Uzmanlar uyarıyor, gişeye yaklaşırken ya da yağışlı havalarda uyulması gereken kurallar var.
Bugün İstanbul Pendik'te yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda araç kontrolden çıktı. Araç, Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri'nde duran TIR'a çarparak adeta hurdaya döndü. Hız göstergesi saatte 130 kilometreyi işaret ediyordu. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Cihat Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA İKİNCİ KAZA: 1 ÖLÜ / HABER
Pendik'te Cumartesi günü de bu sefer Kurnaköy gişelerinde benzer bir kaza oldu. Yine bir otomobil gişelerde duran TIR'a çarptı. Kazada, 4 kişi hayataını kaybetti.
KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA FECİ KAZA: DÖRT CAN KAYBI VAR / HABER