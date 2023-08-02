Gişelere çarpan TIR alev aldı: 2 yaralı
Hatay’da kontrolden çıkan TIR, gişelere çarptı. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle TIR’da patlama meydana geldi. Alev alev yanan TIR’daki 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.
Hatay’da kontrolden çıkan TIR, gişelere çarpıp alev aldı.
Kaza, sabaha karşı İskenderun ilçesinde Payas-İskenderun Otoyolu üzerinde Denizciler gişesinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sebze meyve yüklü TIR kontrolden çıkarak gişelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle patlamalar meydana gelen TIR bir anda alev aldı.