Gişelere çarpan TIR alev aldı: 2 yaralı

Hatay’da kontrolden çıkan TIR, gişelere çarptı. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle TIR’da patlama meydana geldi. Alev alev yanan TIR’daki 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Gişelere çarpan TIR alev aldı: 2 yaralı - 1

Hatay’da kontrolden çıkan TIR, gişelere çarpıp alev aldı.

Kaza, sabaha karşı İskenderun ilçesinde Payas-İskenderun Otoyolu üzerinde Denizciler gişesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sebze meyve yüklü TIR kontrolden çıkarak gişelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle patlamalar meydana gelen TIR bir anda alev aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gişelere çarpan TIR alev aldı: 2 yaralı - 2

Durumu gören vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü ancak araç kullanılamaz hele geldi.

Kazada araçta bulunan 2 kişi ise yaralı kurtuldu.

Gişelere çarpan TIR alev aldı: 2 yaralı - 3

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER