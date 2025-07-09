Gizem hemşirenin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu
İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Gizem Soylu'ya çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan belediye otobüsü şoförü 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir'in Balçova ilçesinde 6 Kasım 2024'te A.A. yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ESHOT'a ait otobüsün Mithatpaşa Mahallesi İnciraltı Kavşağı'nda çarptığı hemşire Gizem Soylu (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı.