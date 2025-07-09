Gizem hemşirenin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Gizem Soylu'ya çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan belediye otobüsü şoförü 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gizem hemşirenin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu - 1

İzmir'in Balçova ilçesinde 6 Kasım 2024'te A.A. yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ESHOT'a ait otobüsün Mithatpaşa Mahallesi İnciraltı Kavşağı'nda çarptığı hemşire Gizem Soylu (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü tutuklanmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gizem hemşirenin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu - 2

İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istenen iddianameyi kabul etmişti.

Gizem hemşirenin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu - 3

Sanık, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla salıverilmişti. İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Haziran'da görülen duruşmaya, yaşamını yitiren Gizem Soylu'nun ikizi Sinem Soylu ile yakınları, sanık A.A. (45) ve taraf avukatları katıldı.

Gizem hemşirenin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu - 4

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın adli tıp ihtisas dairesi raporuna göre dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı ve tali kusurlu olduğunu belirterek, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Gizem hemşirenin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu - 5

Kararını açıklayan hakim, sanık A.A.'ya "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. A.A.'nın D sınıfı sürücü belgesinin de 1 yıl geri alınmasına karar verildi.

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