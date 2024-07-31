Gizem'i boğarak katledip sonra da gömen sanıktan yeni itiraf

Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak hafriyat alanına gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan'ın olaydan 6 ay önce eşinin oturduğu evi yaktığı ortaya çıktı.

Gizem'i boğarak katledip sonra da gömen sanıktan yeni itiraf - 1

Eşini öldürdükten sonra gözaltına alınan Fırat Yıldızhan'ın emniyetteki ifadesinde Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesinde kiracı olarak oturduğu evde, 11 Ağustos 2023'te yangın çıkardığını itiraf ettiği ortaya çıktı.

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Gizem'i boğarak katledip sonra da gömen sanıktan yeni itiraf - 2

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili de başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Gizem'i boğarak katledip sonra da gömen sanıktan yeni itiraf - 3

İddianamede ise ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı Fırat Yıldızhan hakkında "zincirleme şekilde yakarak mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Gizem'i boğarak katledip sonra da gömen sanıktan yeni itiraf - 4

NE OLMUŞTU?

Olay, 16 Şubat'ta, Biga ilçesinde meydana geldi. Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Gizem'i otomobille alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında otomobilde tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkisinde, hafriyat alanına gömdü.

Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki'de otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakaladı. Yıldızhan, ifadesinde cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan ve 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaşan polis, Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da gözaltına aldı. Yıldızhan’ın cenazesi, otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı.

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