Gizem’in ölümünü otopsi ve toksikoloji raporu aydınlatacak

TUVALETE GİTMEK İÇİN KALKTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Timuçin A.’nın ifadesinde, alkol aldıktan sonra Gizem Kılınç ile birlikte uyuduklarını, genç kadının tuvalete gitmek için kalktığını ve olayı görmediğini söylediği öğrenildi.