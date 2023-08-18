Gizem’in ölümünü otopsi ve toksikoloji raporu aydınlatacak

Zonguldak’ta 2’nci kattan düşen Gizem Kılınç’ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı. Polis intihar şüphesi üzerinde dururken, Gizem’in ölümünü otopsi ve toksikoloji raporu aydınlatacak.

Gizem’in ölümünü otopsi ve toksikoloji raporu aydınlatacak - 1

Zonguldak’ta yaşayan Gizem Kılınç, 2’nci kattaki balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, 17 Ağustos gecesi saat 02.00’de Çaycuma ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Gizem Kılınç, arkadaşı A.A. isimli erkek ile Timuçin A.’nın annesiyle birlikte yaşadığı evine gitti. Arkadaşlarıyla birlikte bir süre evde zaman geçiren Kılınç, 2'nci kattan, beton zemine düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gizem Kılınç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gizem’in ölümünü otopsi ve toksikoloji raporu aydınlatacak - 2

Kılınç’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında Timuçin A. ve arkadaşı A.A. gözaltına alındı. Timuçin A.’nın annesine ise gözaltı işlemi uygulanmadı.

Gizem’in ölümünü otopsi ve toksikoloji raporu aydınlatacak - 3

TUVALETE GİTMEK İÇİN KALKTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Timuçin A.’nın ifadesinde, alkol aldıktan sonra Gizem Kılınç ile birlikte uyuduklarını, genç kadının tuvalete gitmek için kalktığını ve olayı görmediğini söylediği öğrenildi.

Gizem’in ölümünü otopsi ve toksikoloji raporu aydınlatacak - 4

Olay yerinde yapılan incelemede ayrıca Gizem Kılınç’ın düşerken alt kattaki çanak antene de çarptığı belirlendi.

Gizem’in ölümünü otopsi ve toksikoloji raporu aydınlatacak - 5

Polis, intihar şüphesi üzerinde dururken, Gizem Kılınç’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporunun, olayda uyuşturucu madde kullanılıp kullanılmadığının öğrenilmesi için de toksikoloji raporunun beklendiği belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER