Gizem’in ölümünü otopsi ve toksikoloji raporu aydınlatacak
Zonguldak’ta 2’nci kattan düşen Gizem Kılınç’ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı. Polis intihar şüphesi üzerinde dururken, Gizem’in ölümünü otopsi ve toksikoloji raporu aydınlatacak.
Zonguldak’ta yaşayan Gizem Kılınç, 2’nci kattaki balkondan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, 17 Ağustos gecesi saat 02.00’de Çaycuma ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi.
Gizem Kılınç, arkadaşı A.A. isimli erkek ile Timuçin A.’nın annesiyle birlikte yaşadığı evine gitti. Arkadaşlarıyla birlikte bir süre evde zaman geçiren Kılınç, 2'nci kattan, beton zemine düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gizem Kılınç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.