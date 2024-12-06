Gizem’in ölümünde ilk dava: “Cam yansıma yaptı, birden önüme atladı”

İzmir’de hemşire yardımcısı Gizem Soylu’ya çarpıp, ölümüne neden olan belediye otobüsü şoförü Alev Aytar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Kaza sırasında cep telefonuyla oynadığı iddiasını reddeden Aytar, “Otobüsün camı yansıma yaptı. Birden önüme atladı.” dedi. Duruşmada söz verilen bir tanık ise şoförün kaza anında fren yapmadığını belirterek, “Gizem yoldan geçerken gördüm. ‘Dur’ diyemeden Gizem’e çarptı.” ifadelerini kullandı.

Gizem’in ölümünde ilk dava: “Cam yansıma yaptı, birden önüme atladı” - 1

İzmir’de Gizem Soylu’nun ölümüne neden olan otobüs şoförünün 6 yıl hapsi istendi.

Kaza, 6 Kasım günü saat 19.00 sıralarında Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı’nda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gizem’in ölümünde ilk dava: “Cam yansıma yaptı, birden önüme atladı” - 2

İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaştırma birimi ESHOT’a ait Alev Aytar’ın kullandığı 35 DB 4789 plakalı şehir içi otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’nde hemşire yardımcısı Gizem Soylu’ya çarptı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gizem’in ölümünde ilk dava: “Cam yansıma yaptı, birden önüme atladı” - 3

Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Soylu, kurtarılamadı.

Kaza araç içi kamera tarafından kaydedilirken, Gizem Soylu bir gün sonra Hacılarkırı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Gizem’in ölümünde ilk dava: “Cam yansıma yaptı, birden önüme atladı” - 4

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Otobüs şoförü Aytar, kazanın ardından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aytar, tutuklandı.

Aytar hakkında, taksirle adam öldürme suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Gizem’in ölümünde ilk dava: “Cam yansıma yaptı, birden önüme atladı” - 5

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Aytar’ın yargılanmasına bugün İzmir 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Duruşmaya tutuklu sanık Aytar, Soylu’nun yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak sanığa söz verildi.

Aytar, kaza anında telefonla oynamadığını belirtip, “Anlık gelen mesajları kontrol ettim. Otobüsün camı yansıma yaptı. Güzergahı da sürekli kullanıyorum. Birden önüme atladı.” dedi.

Gizem’in ölümünde ilk dava: “Cam yansıma yaptı, birden önüme atladı” - 6

Sanığın ardından söz verilen Gizem’in ikizi Sinem Soylu, gözyaşlarını tutamayıp, “Kazayla birlikte ailemi de kaybettim. Sanık kaza anında telefonla oynuyordu. Ayrıca hazırlanan raporlar da ayrıntılı değil ve yanlı. Sanığın serbest bırakılmasını istemiyorum.” diye konuştu.

Konuşması sırasında fenalaşan Sinem Soylu, bir süre salondan çıkarıldı.
Gizem’in ölümünde ilk dava: “Cam yansıma yaptı, birden önüme atladı” - 7

“‘DUR’ DİYEMEDEN GİZEM’E ÇARPTI”

Duruşmada tanıklara da söz verildi.

Kaza sırasında otobüste bulunan yolculardan E.T., “Gizem yoldan geçerken gördüm. ‘Dur’ diyemeden Gizem’e çarptı. Fren yapmadı.” dedi.

Gizem’in ölümünde ilk dava: “Cam yansıma yaptı, birden önüme atladı” - 8

Savunmaların ardından ara karar açıklandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı erteledi.
Gizem’in ölümünde ilk dava: “Cam yansıma yaptı, birden önüme atladı” - 9
DAHA FAZLA GÖSTER