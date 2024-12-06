Gizem’in ölümünde ilk dava: “Cam yansıma yaptı, birden önüme atladı”
İzmir’de hemşire yardımcısı Gizem Soylu’ya çarpıp, ölümüne neden olan belediye otobüsü şoförü Alev Aytar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Kaza sırasında cep telefonuyla oynadığı iddiasını reddeden Aytar, “Otobüsün camı yansıma yaptı. Birden önüme atladı.” dedi. Duruşmada söz verilen bir tanık ise şoförün kaza anında fren yapmadığını belirterek, “Gizem yoldan geçerken gördüm. ‘Dur’ diyemeden Gizem’e çarptı.” ifadelerini kullandı.
İzmir’de Gizem Soylu’nun ölümüne neden olan otobüs şoförünün 6 yıl hapsi istendi.Kaza, 6 Kasım günü saat 19.00 sıralarında Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı’nda meydana geldi.