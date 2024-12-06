Gizem’in ölümünde ilk dava: “Cam yansıma yaptı, birden önüme atladı”

Sanığın ardından söz verilen Gizem’in ikizi Sinem Soylu, gözyaşlarını tutamayıp, “Kazayla birlikte ailemi de kaybettim. Sanık kaza anında telefonla oynuyordu. Ayrıca hazırlanan raporlar da ayrıntılı değil ve yanlı. Sanığın serbest bırakılmasını istemiyorum.” diye konuştu.

Konuşması sırasında fenalaşan Sinem Soylu, bir süre salondan çıkarıldı.