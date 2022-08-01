'Gizemli köy'de define talanı

Sivas'ta 1980'den sonra göç veren ve zamanla tamamen terk edilen Ağıl köyü, kaçak define avcılarının hedefi oldu. Defineciler, Ermenilerden kalan altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünerek gizemli köy olarak bilinen köydeki evleri talan etti.

Haberler - DHA 01.08.2022 - 11:59

'Gizemli köy'de define talanı - 1

'ta "gizemli köy" olarak bilinen Ağıl köyü, definecilerin hedefi haline geldi.

'Gizemli köy'de define talanı - 2

Merkeze bağlı Barçın ile Haciali köyleri arasındaki Ağıl köyü, 1980 yılında bölgede yaşanan siyasi olayların da etkisiyle tamamen terk edildi.

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1980 öncesinde 400 civarında insanın yaşadığı yerleşim yeri, zamanla atıl kalınca köy statüsünü de kaybetti.

'Gizemli köy'de define talanı - 4

Geçmişte Ermenilerin yaşadığı yerleşim yeri olarak bilinen Ağıl, özellikle bu nedenle kaçak define avcılarının hedefi hale geldi.

'Gizemli köy'de define talanı - 5

Defineciler, Ermenilerden kalan altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünerek evlerin birçoğunu talan etti.

'Gizemli köy'de define talanı - 6

Harabe evleri ve terkedilmiş yaşam alanları ile dikkat çeken 'gizemli köy'de yıllar önce yapılan çeşmenin ise halen akmaya devam ettiği görüldü.

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'Gizemli köy', aynı zamanda maceraseverler ile fotoğrafçıların ilgi odağı.

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