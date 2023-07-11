Gizli kapının arkası imalathane çıktı (Konya’da bütün şehre kaçak sigara dağıtan kaçakçılar yakalandı)

Düzenlenen operasyonda iş yerinin resmi kayıtlarında dikkat çekmemek için “tütün shop” olarak açıldığı, daha sonradan gizli bölmelerin yapılarak kent merkezindeki bir çok iş yerine kaçak ürün sattığı belirlendi.

Öte yandan, iş yerinin karşısında bulunan çay ocağının ise kaçak imalathanede üretimi yapılan ürünlerin saklandığı depo olarak kullanıldığı belirlendi.