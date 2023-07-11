Gizli kapının arkası imalathane çıktı (Konya’da bütün şehre kaçak sigara dağıtan kaçakçılar yakalandı)
Konya’da bir tütün dükkanında kaçak sigara satışı yapıldığını belirleyen emniyet güçleri, dükkana operasyon düzenledi. Operasyonda, özel kilit sistemi ile açılan ve duvarın arasına gizlenmiş kapıların arkasındaki imalathaneye çevrilen odalarda piyasa değeri 3 milyon lira olan binlerce doldurulmuş ve boş makaron, tütün ve tütün malzemeleri ele geçirildi.
Konya Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir tütün dükkanında kaçak tütün ve sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bir iş merkezinde bulunan tütün dükkanına müşteri gibi gelerek kaçak sigara almak istediklerini söyledi. Bunun üzerine iş yeri sahibi kaçak sigarayı vermesi üzerine polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı.