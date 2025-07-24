Glikozsuz baklava: Almanya ve Amerika'ya kadar ulaşıyor

Hiçbir katkı maddesi kullanmadığının altını çizen Ayoğlu, "Baklavalarımda kesinlikle glikoz kullanmam. Şekeri kaynatırken sadece biraz limon ya da limon tuzu ekliyorum. Bu da şekerin kesilmesini önlemek için. Ayrıca kaymak da kullanmıyorum. Fıstığın alt tabanına kaymak koyanlar var ama bizde kesinlikle olmaz. 15 gün garantilidir baklavalarımız" dedi.



Üretimin tüm aşamalarını tek başına yaptığını vurgulayan Ayoğlu, "Hamurunu da ben açıyorum, yapımını da ben yapıyorum, servisini de ben yapıyorum. Her şey tek elden çıksın diye çalışıyorum. Ne olursa olsun kaliteden taviz vermem. Talep ne kadar artarsa artsın, hepsine aynı özeni gösteririm" ifadelerini kullandı.