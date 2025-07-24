Glikozsuz baklava: Almanya ve Amerika'ya kadar ulaşıyor
Kilis'te 19 yıldır tatlıcılık yapan Mehmet Ayoğlu, hiçbir katkı maddesi kullanmadan ürettiği glikozsuz ve kaymaksız baklavalarıyla hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor.
Kilis'te otogar yanında kendi dükkanında 19 yıldır tatlıcılık yapan Mehmet Ayoğlu, glikoz ve katkı maddesi kullanmadan ürettiği kuru baklavalarıyla müşterilerin beğenisini topluyor. Mesleğe abisinin yanında başlayan, ardından İstanbul'da ustalığını geliştiren Ayoğlu, yıllardır Kilis'te kendi işletmesinde baklava üretimine devam ediyor.