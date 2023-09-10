Go-kart aracına saçını kaptıran Lara, ölümden döndü
Tatil için geldiği Antalya'da go-kart aracına binen Iraklı Lara Ali Turki Aljanabad'ın (15) uzun saçı, sürüş halindeyken aracın tekerlerine dolandı. Aljanabad'ın başından sıyrılan saçlı derisi saatler süren ameliyatla yerine dikildi. İşletmenin kask vermediği ve güvenlik önlemlerini almadığı iddiası üzerine inceleme ve soruşturma sürüyor.
Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Iraklı aile, eğlenmek için 29 Ağustos saat 19.30 sıralarında Kestel bölgesindeki bir go-kart pistine gitti. Lara Ali Turki Aljanabad, burada go-kart aracına bindi.