Go-kart aracına saçını kaptıran Lara, ölümden döndü

"ASANSÖR İÇİN DE AYNI DURUM GEÇERLİ"

Ailelere uyarıda bulunan Prof. Dr. Özkan, "Bu tür ameliyatlar zor, eğer yerine iade edemezseniz tedavisi çok zor ameliyatlar yapmak gerekecek. Bu türden eğlenceli oyunlarda özellikle çocuklara mutlaka eğitim verilmeli. Uzun saç, kıyafetten sarkan bir parça çok tehlikeli. Asansör için de aynı durum geçerli. Bu tür kazaların olabileceğini insanlara anlatmamız gerekiyor. Bu türden olaylarla ne yazık ki sık sık karşılaşıyoruz. Tedavisi olmayan, hayatını kaybeden birçok insan biliyoruz." dedi.



Diğer yandan, ailenin anı olması için çektiği görüntülerde, Aljanabad'ın sürüş esnasında kask takmadığı, saçını topuz şeklinde topladığı dikkati çekti. İşletmenin kask vermediği ve güvenlik önlemlerini almadığı iddiası üzerine inceleme ve soruşturma sürüyor.